Noersalim bezoekt diverse moskeeën

🕔 23.jun 2017

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft in de afgelopen periode in het kader van de vastenmaand Ramadan een bezoek gebracht aan diverse moskeeën.

Het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden – voorheen bekend als Erediensten – valt onder Biza en de bewindsman vindt het belangrijk om de diverse religieuze organisaties tijdens belangrijke religieuze momenten een bezoek te brengen en daarmee meer inzicht te verkrijgen in hoe de beleving plaatsvindt.

De minister heeft tot nu toe ervaren dat de organisaties het appreciëren dat de regering aandacht schenkt aan wat voor de moslims een heel belangrijke tijdsperiode is. Hij benadrukt dat op dezelfde manier aandacht wordt geschonken aan belangrijke religieuze momenten van de andere religiën die Suriname rijk is.

Ons land telt landelijk ruim 250 moslimorganisaties. Minister Noersalim heeft dit jaar zijn moskeeën in Wanica, Commewijne en Paramaribo bezocht en heeft zich voorgenomen om het volgend jaar onder meer Nickerie, Coronie, Marowijne aan te doen.

Tijdens deze bezoeken was hij vergezeld van leden van zijn kabinet. Als lid van De Nationale Assemblee was ook Raymond Sapoen aanwezig. De parlementariër vertegenwoordigt het district Wanica en heeft het in die hoedanigheid belangrijk geacht om samen met de bewindsman de religieuze organisaties van dat district te bezoeken en eventuele knelpunten vanuit die organisaties aan te horen.

Eén van die knelpunten betreft het aspect van bezoldigde geestelijken. Minister Noersalim zegt dat er een quotum is, welke binnen de moslimgemeenschap nog niet helemaal duidelijk is. Hij heeft tijdens de bezoeken aan de moskeeën de gelegenheid gekregen om dit aspect nader uit te leggen.

Zo heeft hij aangekaart dat er een Staatsbesluit is geslagen waarin aangegeven is hoeveel geestelijken elke denominatie mag voordragen voor bezoldiging. Nagenoeg alle organisaties hebben hieraan reeds invulling gegeven en volgens het Staatsbesluit is er op dit moment geen ruimte om meer geestelijken voor te dragen. Met de organisaties is evenwel een aantal oplossingsmodellen hiertoe besproken.

In het kader van het naderende Ied-Ul-Fitre feest heeft de bewindsman voorts niet alleen de moslimorganisaties, maar alle Surinamers opgeroepen om elkaars geloofsovertuiging te respecteren en te waarderen.

“Daarmee zullen we een stukje natievorming bewerkstelligen. We zijn een uniek land als we in aanmerking nemen hoe de diverse religiën naast elkaar leven en het is belangrijk dat we van elkaar weten hoe die beleving is. Als we daaraan vasthouden, dan weet ik zeker dat we een Suriname zullen hebben vol liefde waarbij, wanneer er zich problemen voordoen, we die gezamenlijk kunnen oplossen, ongeacht onze etniciteit en geloofsovertuiging. Vooral in deze periode waar de economische situatie niet ideaal is, zouden we zaken als met elkaar delen en verdraagzaamheid moeten meenemen. Dan zullen we als Suriname uit elk probleem kunnen komen en kunnen we zeggen dat we één natie zijn,” aldus de bewindsman.(GFC)