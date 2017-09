Nisha Madaran ook in 2017 grote winnaar SuMusic Awardshow

🕔 29.sep 2017

Nisha Madaran is dit jaar ook de grote winnaar geworden van de SuMusic Awardshow dat dit jaar voor de 5de keer werd gehouden. Nisha was genomineerd voor 7 categorieën vanuit haar productie Mere Soniyaa dat ze in duet met Ray Neiman heeft uitgebracht.

Nisha ging naar huis met de Best Female, Best Hindi, Beste Collaboratie en de meest gewilde People’s Choice Award, dat ze voor de 3de achtereenvolgend jaar won waarbij het publiek via sms’jes kon stemmen op hun meest favoriete artiest.

Ook best female heeft ze de afgelopen 3 jaren mogen winnen. Samen met de People’s Choice Award is ze onbetwist de meest en breedst gedragen artiest in Suriname.

“Ik was heel aangenaam verrast om voor 7 awards te zijn genomineerd en daar nog eens 4 van te mogen winnen maakt je dankbaar en vreugdevol als artiest, maar bovenal als mens. Het was een spannende week en zeker een spannende en mooie avond. De organisatie onder leiding van Roberto Banel heeft een prachtige job gedaan”, zegt Nisha.

Ook in 2015 en 2016 was ze genomineerd in meerdere categorieën en won steeds groots. Hoe ze dat doet? “Door hard je best te doen, vertelt ze. “De muziekwereld is mooi, maar het is heel hard werken. Ik ben elke dag fulltime bezig met muziek maken en schrijven, stem oefeningen, conditie trainingen enz. We maken nieuwe producties en de fans bepalen uiteindelijk hoe je songs het verder doen. Of je genomineerd wordt, is een grote hoop die je koestert als artiest, totdat de organisatie je belt en dit doorgeeft. Dan weet je pas dat je bent opgevallen door een jury. En elk jaar is het weer spannender, want er komen steeds meer mooie producties uit van goede zangers”.

Naast Mere Soniyaa was het afgelopen muziekjaar erg gevarieerd voor Nisha. Uitverkochte shows in Nederland in 2016 en 2017 tot optredens en interviews bij ZeeTV in London, Carifesta in Barbados, vele sociale projecten en motivational speeches voor de jeugd, tot ook nog de decoratie door de Republiek Suriname in Ridder in de Ere orde van de Gele Ster, zijn slechts enkele top momenten uit de afgelopen periode.

“Ik voel me dankbaar en blij dat ik dit allemaal mag bereiken, met steun van mijn management en muziekteam, maar vooral de Almachtige die ons de inzichten kracht en talenten gegeven heeft. Een ander mooi moment was dat ik op de set van de laatste film van Shah Rukh Khan (When Harry met Sejal) aanwezig mocht zijn en zelf aan het begin heel even te zien ben als figurant”, vertelt Nisha vrolijk.

Het is prachtig dat een organisatie als de SuMusic Awardshow de waardering kan geven aan de artiesten die hen zijn opgevallen en het tevens een stimulans voor elke artiest is om hun best te blijven doen zodat ze binnen en buiten Suriname nog meer kunnen opvallen, vertelt Nisha verder. Dat er zo een meetmoment is, valt het buitenland al lang op en men kijkt mee.

Tot slot bedankt Nisha de organisatie van de SuMusic Awardshow en alle collega artiesten die elkaar steeds blijven poweren, maar vooral roept ze op om samen als blok elkaar eerlijk te ondersteunen, “want alleen door samen te werken kunnen we onze kwaliteit en muzikale producties naar een hoger niveau tillen, zodat het ook steeds meer gaat opvallen buiten de grenzen van Suriname en zo de kansen voor niet alleen de “scorende artiest” maar ook mooie kansen voor de overige artiesten gecreëerd wordt”.

In dat kader zal zij met enkele samenwerkende collega’s enkele muziekprojecten opzetten om bestaande en nieuwe talenten te stimuleren. Meer hierover volgt in de nabije toekomst.(GFC)