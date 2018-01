NII betreurt betichting van manipulatie en misleiding

Het Nationaal Informatie Instituut(NII) betreurt de misvatting die is ontstaan bij het gebruik van de foto van de zeer gerespecteerde Cynthia MC Leod op het televisiekanaal 8.3. Tijdens de kerstviering van de First lady van Suriname, is er bij de live streaming een flipkaart getoond waarop MC Leod te zien was. In een reactie hierop in een lokaal dagblad wordt deze handeling vertaald als te zijn manipulatie en misleiding vanuit het Instituut.

`Het was geenszins de bedoeling het idee te wekken dat betrokkene ter plaatse was. Het Instituut heeft betrouwbaarheid hoog in het vaandel en zal zich daarom nimmer lenen voor misleiding. Wij hebben veel respect voor elke seniore burger en kijken met dezelfde hoeveelheid respect op naar de prestatie die is geleverd door deze groep aan de opbouw van de natie. Het gebruik van de foto van deze publieksfiguur moet geheel in dat kader geplaatst worden. Het NII heeft als lerende organisatie het nodige hieruit kunnen leren`, schrijft het Instituut.

Het belichten van prominente Surinamers maakt deel uit van het beleid waar het Instituut voorstaat. In verband hiermee is er voor aanstaande donderdag op het televisiekanaal, GOV TV op kanaal 8.3., een uitgebreid verslag van de boekpresentatie van Mc Leod te zien. Ze presenteerde de Engelstalige versie van het boek “Herinneringen aan Mariënburg” in het diasporahuis te New Dehli.)GFC’