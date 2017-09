NII benadrukt ‘tijdelijke neerlegging’ functie president

🕔 29.sep 2017

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft eerder de samenleving geïnformeerd over het feit dat president Desiré Bouterse de jaarrede vandaag niet zal uitspreken. Het staatshoofd zal ingaande vandaag zijn bevoegdheden tijdelijk neerleggen.

Conform de grondwet zal vicepresident Ashwin Adhin waarnemen in de functie van president. Dit houdt in dat Adhin de jaarrede in De Nationale Assemblée zal uitspreken.

Het NII wijst er nadrukkelijk op dat deze waarneming van tijdelijke aard is.

President Bouterse heeft DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons donderdagmiddag per schrijven over het bovenstaande in kennis gesteld.



(GFC)