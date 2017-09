Nieuwe wet op uitzendbureaus krijgt zijn beslag

🕔 23.sep 2017

De “Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs” krijgt zijn beslag. Vanaf 2 oktober zullen uitzendbureaus zich moeten aanmelden bij het ministerie van Arbeid voor een vergunning om uitzendkrachten uit te lenen.

De afgelopen weken heeft het ministerie van Arbeid voorlichting gegeven aan het bedrijfsleven over deze wet, die zich met name richt op uitzendbureaus en uitzendkrachten.

In dit verband heeft het ministerie de afgelopen week een informatiesessie gehouden speciaal voor uitzendbureaus. Dit gebeurde op de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Er werd vooral stilgestaan bij de procedure voor het aanvragen van vergunning door uitzendbureaus voor het uitlenen van uitzendkrachten.

De “Wet Ter beschikking stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs” is in de maand februari 2017 kamerbreed met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Deze wet wordt in de volksmond ook wel “de Wet op uitzendbureaus” genoemd.

Intussen is de wet in werking getreden. Deze wet is een volledige nieuwe arbeidswet die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Door deze wet zal het niet meer mogen voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit.

De wet speelt in op de ontwikkelingen en uitdagingen van flexibele arbeid die zijn intrede in ons land deed sinds de jaren negentig. Sindsdien hebben opeenvolgende regeringen de intentie gehad om middels wetgeving grip te krijgen op de ongewenste ontwikkelingen rondom flexibele arbeid.

Uitzendwerk als vorm van flexibele arbeid is door de jaren heen steeds meer ten koste gegaan van vast werk en duurzame werkrelaties. Het ministerie van Arbeid blijft benadrukken dat deze wet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden.

Integendeel biedt deze wet kansen en perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzendwerk en vast werk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren.

Op de voorlichtingsavond voor de uitzendbureaus benadrukten de onderdirecteur van het ministerie van Arbeid, Glenn Piroe en het fungerend hoofd van de afdeling Vergunningen Intermediairs Kawita Bisesser dat uitzendwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, hoge seizoenspieken, of als opstap naar een vaste dienstbetrekking.

Het ministerie zal niet toestaan dat vaste arbeidsplaatsen in bedrijven worden ingepikt door uitzendkrachten. Ongeveer 30 uitzendbureaus en belangstellenden waren op de sessie aanwezig en hebben zich breedvoerig laten informeren.

Tijdens de sessie werd duidelijk dat de aanvraag voor vergunningen zal geschieden volgens een afsprakensysteem. Uitzendbureaus zullen daarom op tijd hun afspraak moeten maken om aan hun vergunning te komen.

Op overtreding van de wet zullen sancties volgen. Het ministerie heeft de afgelopen weken ook informatiesessies gehouden voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB).

Het ministerie is tevreden met de respons vanuit het veld op de voorlichtingssessies over deze wet. Verwacht wordt dat op 2 oktober aanstaande een vlotte start zal worden gemaakt met de nieuwe procedure, met betrekking tot het uitlenen van arbeidskrachten door uitzendbureaus.

Belangstellenden die meer willen weten over de nieuwe wet en over de aanvraagprocedure voor vergunningen, kunnen de website van het ministerie van Arbeid en de nieuwssite van het Nationaal Informatie Instituut (NII) bezoeken.

Voor nadere informatie en/of vragen kan gemaild worden naar de Afdeling Vergunningen Intermediairs (AVI) van het ministerie van Arbeid op het e-mailadres: arbeidavi@gmail.com of kan er gebeld worden op het mobielnummer +5978759304.(GFC)