‘Nieuwe techniek helpt ernst blessure bij voetballers beter inschatten’

🕔 23.jun 2017

Een nieuwe manier om de ernst van spierblessures vast te stellen, moet duidelijker maken hoe lang voetballers nodig hebben om te herstellen van hun aandoening.

Dat suggereert een nieuw onderzoek van de Polytechnische Universiteit van Catalonië dat is gepubliceerd in Physiological Measurement.

Volgens Spaanse wetenschappers geeft een stroomstoot door de spieren een duidelijker beeld van zachte weefselschade dan een echo of MRI-scan, schrijft BBC. Voetbalclubs zouden daardoor beter kunnen inschatten hoe lang een speler na een blessure uit de roulatie is.

De nieuwe techniek werd getest op achttien professionele voetballers van FC Barcelona, die vijf jaar lang werden gevolgd. Er werd gekeken naar 22 verschillende spierblessures.

Blessures aan skeletspieren komen vaak voor in de sportwereld en met name in het voetbal, waar ze zorgen voor 30 procent van alle blessures.

Wisselstroom

Volgens de studie is het vaak lastig in te schatten wanneer een speler na een blessure weer fit is, aangezien de schade aan spieren met de huidige methoden moeilijk te meten is. De nieuwe techniek, “gelokaliseerde bio-impedantiemeting” (L-BIA) genoemd, werkt door het toedienen van wisselstroom door gezond spierweefsel . Dat wordt vervolgens vergeleken met aangetast weefsel.

Volgens hoofddokter bij FC Barcelona Javier Yanguas is de nieuwe methode geschikt om te gebruiken naast een MRI-scan of echo, om beter te kunnen bepalen hoe ernstig een blessure is. Verder is de methode vrij goedkoop.(NU.nl)