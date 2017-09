Nieuwe studie: “Er dreigt een tekort aan bruikbare antibiotica”

Er worden te weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld om de dreiging van resistente infecties het hoofd te bieden. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in een nieuw rapport. Dat schrijft HLN.be.

Sinds mei zijn in totaal 51 antibiotica en elf zogenoemde biologicals in ontwikkeling. Die laatste zijn medische producten van natuurlijke bronnen. “Het idee is dat biologicals het gebruik van sommige antibiotica kunnen vervangen, wat kan helpen om het resistentieprobleem aan te pakken”, zegt Peter Beyer, een van de auteurs van het rapport, aan CNN.

Dit grote aantal nieuwe medicijnen lijkt op het eerste gezicht misschien voldoende, maar is dat lang niet, staat nog in het rapport. Om te beginnen mikken slechts 33 van de antibiotica die in de pijplijn zitten op prioritaire ziekteverwekkers. De WGO publiceerde dit jaar een lijst van twaalf antibioticaresistente bacteriën die de grootste bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Op de lijst staat onder meer een resistente vorm van tuberculose, die elk jaar wereldwijd zo’n 250.000 mensen doodt. Daarnaast is er een reeks superbacteriën die resistent zijn aan meerdere medicatievormen en die verantwoordelijk zijn voor infecties in ziekenhuizen en rusthuizen.

Korte termijn

Van de 33 potentiële medicijnen voor de behandeling van deze prioritaire ziekteverwekkers, zijn er slechts acht echt nieuw, aldus nog de WGO. De andere zijn eenvoudige aanpassingen van bestaande antibioticafamilies. Die 25 middelen kunnen in het beste geval dus slechts dienen als kortetermijnoplossingen, aangezien verwacht kan worden dat bacteriën zich snel zullen aanpassen om ook deze medicijnen te verslaan.

TBC-infecties vereisen bovendien een combinatie van minstens drie antibiotica, zegt nog het rapport. Maar slechts zeven van de nieuwe TBC-medicijnen worden op dit moment al getest. Er zal dan ooksnel een ernstig tekort aan behandelingsopties zijn voor deze infectie, waarschuwt de WGO.

Verantwoordelijk gebruik

Tot slot worden er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie te weinig orale antibiotica ontwikkeld. Die zijn onder meer nodig om de dringendste ziektes aan te pakken in ontwikkelingslanden.

Om het probleem van een tekort aan nieuwe antibiotica aan te pakken, heeft de WGO in samenwerking met de non-profitorganisatie ‘Drugs for Neglected Diseases Initiative’ het Global Antibiotic Research and Development Partnership opgezet. Maar nieuwe medicijnen alleen kunnen de dreiging van resistente bacteriën niet uit de weg ruimen, benadrukt de organisatie. Daarvoor zijn ook een betere preventie en een verantwoordelijk gebruik van antibiotica nodig.(HLN.be)