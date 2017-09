Nieuwe studie doet vermoeden dat onze Melkweg eerder uitzondering is dan regel en dat kan alles wat we weten op zijn kop zetten

🕔 23.sep 2017

Ons eigen sterrenstelsel – de Melkweg – is altijd de referentie geweest om andere sterrenstelsels in het universum te bestuderen. Maar nieuw onderzoek van enkele buurstelsels lijkt erop te wijzen dat we niet zo een typisch voorbeeld zijn als we wel dachten. En dat kan verregaande gevolgen hebben voor alles wat we menen te weten over ons universum.

De nieuwe data staan in de Satellites Around Galactic Analogs (SAGA) Survey. Die probeert meer te weten te komen over onze Melkweg door andere, soortgelijke systemen te bestuderen. De afgelopen vijf jaar nam de studie acht andere stelsels onder de loep en daaruit blijkt dat de satellietstelsels die rond onze Melkweg draaien veel minder actief zijn dan bij onze buren. Ze zijn minder helder en produceren ook minder sterren. Als dat wordt bevestigd door onderzoek van nog andere stelsels, zou dat betekenen dat onze Melkweg minder ‘normaal’ is dan we dachten.

“En dat geeft een ander perspectief”, aldus Marla Geha, de auteur van de studie, die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Astrophysical Journal. “Er komen elk jaar honderden studies uit over kosmologie, het vormen van sterren en donkere materie. En die gebruiken ons eigen sterrenstelsel als referentie. Maar het zou dus wel eens kunnen dat onze Melkweg eerder een uitzondering is. En dan gaan die redeneringen niet zomaar op, natuurlijk.”

Modellen

Als dat zo is, kan dat dus gevolgen hebben voor ons begrip van andere sterrenstelsels. Om te weten of onze modellen dus effectief betrouwbaar zijn en de theorie klopt, wil de SAGA Survey in totaal 100 sterrenstelsels bestuderen. Want het staal van acht dat nu werd gebruikt, is nog te klein om echt harde conclusies te trekken. De komende twee jaar zullen al 25 andere systemen aan het onderzoek worden toegevoegd en dat moet al een beter beeld geven.(HLN.be)