Nieuwe datingapp gebruikt DNA om ware liefde te vinden

In de Verenigde Staten wordt in februari volgend jaar een nieuwe app op de markt gebracht die mensen probeert te matchen op basis van hun genetisch materiaal in combinatie met hun profiel op sociale media.

Tegengestelden trekken elkaar aan volgens het spreekwoord en dat is ook het geval voor ons DNA. Hoe verschillender het DNA bij twee mensen, hoe groter de aantrekkingskracht die ze zullen voelen. Dat is een manier van de evolutie om de perfecte partner te vinden.

Het zijn drie jonge ondernemers uit Houston in Texas die achter Pheramor zitten.