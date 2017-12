Nieuw wondermiddel tegen migraine op komst?

🕔 03.dec 2017

Diverse nieuwsmedia berichtten de voorbije dagen over nieuwe geneesmiddelen tegen migraine dat mogelijk volgend jaar al op de markt zouden komen. Het is echter voorbarig om nu al te spreken over ‘nieuwe hoop voor wie lijdt aan migraine’.

Aanleiding voor de berichten in de Vlaamse en eerder in de Britse pers waren twee studies die recent gepubliceerd werden in het vakblad The New England Journal of Medicine. In die studies werden twee nieuwe geneesmiddelen, erenumab (van Amgen en Novartis) en fremanezumab (van Teva), getest.

Beide geneesmiddelen behoren tot een nieuwe groep van monoklonale antistoffen, de zogenaamde CGRP-remmers. Ze blokkeren het CGRP, het calcitonin gene-related peptide. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit eiwit mogelijk een rol speelt bij migraine.

Het CGRP-eiwit is een chemische boodschapper van pijn en tegelijk een bloedvatverwijder, die samen met andere eiwitten een neurogene ontsteking veroorzaakt bij migraine. Door CGRP te blokkeren kan de neurogene ontsteking geremd worden en pijnsignalen naar de hersenen worden tegengehouden.

Diverse andere bedrijven werken aan gelijkaardige geneesmiddelen, zowel om in te spuiten als om via de mond in te nemen.(gezondheid.be)