Nieuw gebouw NII officieus in gebruik genomen

🕔 26.sep 2017

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft op maandag 25 september zijn nieuwe werkruimte in gebruik genomen. Officieus gebeurde dat in aanwezigheid van de directie, staf en de medewerkers. Het gebouw staat aan de Mahonylaan 55 van waaruit de overheidscommunicatie verder zal worden verzorgd.

Na een korte toespraak van de directeur, Clifton Limburg, en de coördinator van e-gov, en Gardelito Hew A Kee is de proost onder de werknemers uitgesproken. De heer Limburg prees de werknemers voor de geleverde prestatie en is ervan verzekerd dat die onder dezelfde goede sfeer voortgezet zal worden in de nieuwe omgeving.

Communicatie is een belangrijke ader van de regering en de directeur vroeg de medewerkers zich ten volle in te zetten om de overheidsinformatie naar de samenleving over te brengen.

De coördinator van e-gov was ingenomen met de inspanningen en bracht namens president Desiré Bouterse de felicitaties uit.

De officiële ingebruikname van dit gebouw zal binnenkort geschieden. De werkzaamheden van dit instituut die geruime tijd gestart zijn zullen in hoger tempo worden voortgezet.

Het NII is per presidentieel besluit ingesteld. President Bouterse had aangegeven dat de regering de communicatie tussen overheid en de samenleving moest intensiveren.

Volgens het staatshoofd doet de overheid veel werk maar werd er weinig bekendheid gegeven aan die zaken. Met de nieuwe opzet moet daar verandering in komen.(GFC)