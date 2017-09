Nieuw: De toekomst van ons verleden, editie 2017

De tot en met 2017 aangevulde editie van ‘De toekomst van ons verleden’ van de prominente auteur dr. Jules Sedney werd dinsdag gepresenteerd.

Met deze avond werd Sedney, die deze maand 95 jaar wordt, geëerd voor de immense hoeveelheid onderzoek die hij in de loop der jaren heeft gedaan om dit bijzondere werk, dat inmiddels het historisch standaardwerk op dit gebied genoemd mag worden, samen te stellen en gedurende 20 jaar actueel te houden.

De Toekomst van ons verleden is een studie over politieke ontwikkelingen in Suriname gedurende de periode 1948-2017.

Het boek is een waardevol politiek-historisch naslagwerk waarin de auteur uitvoerig ingaat op onderwerpen zoals de oprichting van de eerste politieke partijen, de verbroederingspolitiek van de politici J.A. Pengel en J. Lachmon, de ontwikkeling van het kiesstelsel en de politiek-bestuurlijke gevolgen van de militaire staatsgreep van 1980.

Het geeft niet alleen een beschrijving en analyse van politieke ontwikkelingen, maar geeft de lezer ook een kijkje achter de schermen van het politieke toneel: als politicus heeft de auteur immers veel van de beschreven gebeurtenissen van nabij meegemaakt. Voor degenen die zich willen oriënteren in de Surinaamse politiek is dit boek een onmisbare gids. Voor studenten op vier faculteiten van de universiteit is het zelfs verplichte leesstof.

Deze editie, een uitgave van VACO Publishers N.V., is uitgebreid met nieuwe hoofdstukken en analyses van actuele onderwerpen zoals de Terugroepwet en de Amnestiewet. De gegevens in de bijlagen –overzichten van ministers, parlementsvoorzitters, volksvertegenwoordigers, opeenvolgende regeringen, verkiezingsuitslagen- zijn bijgewerkt tot 2017.

Jules Sedney (Paramaribo, 1922) promoveerde in 1955 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de economische wetenschappen. Hij was achtereenvolgens lid der Staten van Suriname, minister van Financiën, minister-president en president van de Centrale Bank van Suriname.

Een groot deel van de jaren tachtig heeft hij in vrijwillige ballingschap in Nederland doorgebracht. Na zijn terugkeer in Suriname in 1989 heeft hij opnieuw publieke functies bekleed.(GFC)