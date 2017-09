Nieuw bij De KuS: Sip ’n Shop

🕔 23.sep 2017

De KuS, Design en Kunst uit Suriname, staat bekend om haar trendsettende events. Zo werden in het verleden De KuS goes Vintage, De KuS goes Caribbean en De KuS Art & Flea market een begrip in Paramaribo en thema events waar veel mensen plezier aan beleefden.

Het laatste weekeinde van september (29, 30 september en 1 oktober) lanceert De KuS weer een nieuw concept: ‘Sip ’n Shop @ De KuS’. Tijdens deze drie daagse happening wordt shoppen in een relaxte sfeer gemixed met world music, fashionable food, original drinks en de presentatie van nieuwe trendy producten.

Vanuit Botopasi komt het trendsettende label House of Health dat een nieuwe dimensie en toepassing geeft aan verschillende oso dresi die al eeuwen bestaan. Met als bekendste brand de Rainforest Fatburn Tea, die al geruime tijd met succes in heel Suriname wordt aangeboden.

Alan Tijseling, tot voor kort een notoire Bourgondiër, heeft mede door deze thee zijn levenswijze en voedingspatroon helemaal gewijzigd en is oprichter van House of Health en mede-organisator van Health Trips naar Botopasi. Hij zal zelf tijdens ‘Sip ’n Shop @ De KuS’ meer vertellen over House of Health en de producten/health trips.

Er is nog meer thee! Aisa Herbs Tea & Spices presenteert haar volledige assortiment van Surinaamse Herbal Tea’s en daarbij hoort natuurlijk ook gezonde volkoren bites uit de keuken van Paulie’s. Volkoren is namelijk niet alleen gezond maar ook erg lekker! Van volkoren naar gluten vrije hapjes, dat kan ook, want dat is een van de specialiteiten die Korean Finger Foodintroduceert op het de Sip’n Shop event.

Podosiri is minstens zo gezond en ook minstens zo lekker en, vanwege die enorme gezonde eigenschappen, op dit moment een ‘hot’ item. De PAS, Pater Albrinck Stichting is hier helemaal into de podosiri en brengt pulp, plantjes, cake en jam van podosiri. De jam wordt gemaakt met het vegetarische bindmiddel agar-agar.

‘Sip ’n Shop @ De KuS’ is dus helemaal Hip ‘n Healthy terwijl er voor de liefhebbers, en wie is dat niet, vers bereide Fusion Aqua met gember, munt, komkommer en citrus aangevuld kan worden met soda of Italiaanse prosecco’s van The Wineshop.

Met de Sip zit het dus wel goed tijdens Sip ‘n Shop en met de Shop niet minder. Een selectie van trendsettende Surinaamse designers staan deze drie avonden klaar om onder meer een nieuwe sieradenlijn te onthullen: Creative Soul Designs and more van Saronara Renz presenteert haar prachtige macrame sieraden.

From Essie, with Love, die bekend is van de deco bottles komt met een speciaal voor De KuS Sip ‘n Shop ontworpen deco bottle in een Limited Edition.

Monday Joy is een kustenaarscollectief dat onder de bezielende leiding van Sri Irodikromo prachtige batik, tie-dye, schilderijtjes en keramiek maakt. Amazon Conservation Team brengt mooie en originele natuursieraden uit Tepu, het leefgebied van de Trio’s. Met de opbrengst van deze sieraden ondersteunt ACT de inheemse families.

Tot slot is er ook nog een charity bazar met vintage kleding en flea market items waar van de opbrengst helemaal ten goede komt aan Stichting Sniff de SU. Zij zetten zich in voor Surinaamse straathonden en hebben sterilisatie projecten voor honden en katten.

Wie even wil ontspannen van al dat sippen ‘n shoppen kan een massage on the spot nemen. De deskundig opgeleide visueel beperkte masseurs van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname zijn er elke avond om een Shiatsu nek- of rugmassage te geven.

‘Sip ’n Shop @ De KuS’ is dus niet alleen helemaal healthy, hip, hot en happening maar ook nog eens erg ontspannend. Precies zoals het leven elke dag zou moeten zijn.(GFC)