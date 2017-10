‘Niet halen normen luchtkwaliteit kan flink wat mensenlevens kosten’

🕔 01.okt 2017

De lucht is in Nederland op veel plekken zo erg vervuild dat we de Europese normen vaak niet halen. En dat terwijl steeds meer onderzoeken aantonen hoe ongezond en zelfs dodelijk vuile lucht is. Dat schrijft NU.nl.

Met het huidige beleid van de overheid ziet het er niet naar uit dat Nederland die normen in de nabije toekomst gaat halen. Dus ziet Milieudefensie reden om de Staat voor de rechter te slepen, en zo schonere lucht af te dwingen. Wat kan de overheid doen en hoe erg is het met de lucht gesteld?

De resultaten van vele onderzoeken scheppen een beangstigend beeld: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt bijvoorbeeld dat jaarlijks duizenden mensen in Nederland vroegtijdig sterven als gevolg van de vuile lucht. Uit recent onderzoek zou bovendien blijken dat vieze lucht de nieren kan aantasten.

“Deze rechtszaak is voor iedereen belangrijk, iedereen ademt elke dag lucht in. Het is noodzakelijk om te blijven leven”, zegt Bram van Liere medewerker van Milieudefensie.

De Europese Unie heeft jaren geleden normen vastgesteld voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Vooral in drukke steden en rondom intensieve veehouderijen werden die normen ruim overschreden. Nederland kreeg uitstel om aan die normen te voldoen, maar ook na uitstel is nu de norm bij lange na niet gehaald.

“De overheid heeft veel te lang gewacht met echte maatregelen, die het zelfs niet bij de slappe normen van de EU halen. We zien nu nog steeds onvoldoende intenties dus we voelen ons gedwongen deze rechtszaak te starten”, aldus Van Liere.

Goede stap

“De normen van de EU waren een goede stap in de richting van schonere lucht”, zegt Wybe Douma, senior onderzoeker gespecialiseerd in EU milieurecht. Die normen zijn nog steeds veel lager dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. “Maar het beste nu zou zijn om aan de Europese regels te voldoen, dat zou flink wat mensenlevens schelen”, aldus Douma.

De rechter gaf Milieudefensie in een kort geding gelijk en oordeelde dat het door de Staat opgestelde plan met maatregelen niet voldeed aan de door Europese regelgeving gestelde eisen. Maar volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) is de uitspraak voor meerdere uitleggen vatbaar, en ze zag zich gedwongen om in hoger beroep te gaan.

De knelpunten in de steden, waar te veel stikstofdioxide in de lucht is, zijn inderdaad verminderd. En de knelpunten van te veel fijnstof in veehouderijgebieden zijn ook gedaald. Maar de weg om Europese normen te halen is nog lang. “Zoals het er nu bijstaat, geeft de Staat toe dat er zelfs in 2020 nog steeds plaatselijk normoverschrijdingen voor zullen komen”, zegt Douma.

Van Liere: “Als de overheid ons echt serieus had genomen, dan zouden de we rechtszaak kunnen stoppen”.(NU.nl)