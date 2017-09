Nieren mogelijk kwetsbaar voor luchtvervuiling

🕔 22.sep 2017

Luchtvervuiling zou volgens onderzoekers schadelijk zijn voor de nieren. In eerder onderzoek werd al een verband tussen luchtvervuiling en hersenbloedingen, kanker, astma, hart- en vaatziekten gevonden. Dat schrijft NU.nl.

Tijdens het onderzoek, dat in het tijdschrift van de American Society of Nephrology (JASN) is gepubliceerd, werden 2.482.737 Amerikaanse veteranen gemiddeld 8,5 jaar lang gevolgd.

De luchtverontreinigingsniveaus werden beoordeeld door gebruik te maken van sensoren van NASA-satellieten. Resultaten van de luchtverontreinigingsniveaus en de gezondheid van de veteranen werden met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers dat naarmate de hoeveelheid luchtverontreiniging toeneemt, meer mensen een nierziekte of nierfalen hebben.

“Zelfs luchtverontreiniging die lager is dan de gestelde milieunorm is schadelijk voor de nieren”, zegt onderzoeker Ziyad Al-Aly. “Eigenlijk laat het onderzoek zien dat er geen veilige hoeveelheid luchtvervuiling bestaat.” Uit vervolgonderzoek zou moeten blijken of het effect van luchtvervuiling op de gezondheid in de rest van de wereld hetzelfde is.(NU.nl)