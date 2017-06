Newmont Suriname ondersteunt medische zorg in het district Sipaliwini

🕔 24.jun 2017

Newmont Suriname heeft via het moederbedrijf in Denver een samenwerking met Project CURE. Deze organisatie verschaft medische zorg aan gebieden waar Newmont opereert.

In dit verband was van 19 tot en met 22 juni een team van 9 medische professionals en vrijwilligers in Suriname om gratis medische zorg te bieden en de nodige medicijnen te voorzien aan inwoners van enkele dorpen in de omgeving van de Merian goudmijn.

Het is de tweede keer dat een dergelijk medisch team het gebied heeft bezocht. De medische campagne is onderdeel van het lopende partnerschap van Newmont met Project C.U.R.E. in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid.

Tijdens dit bezoek behandelden het team van vrijwilligers ruim 300 patiënten in de dorpen Ovia Olo, Ampoma, Nason en Langa Tabiki. Newmont Suriname vrijwilligers stonden het Project C.U.R.E-team bij met vertalingen en verleenden hulp waar nodig.

Verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers werkten efficiënt samen om patiënten zo snel mogelijk te behandelen.

Door verpleegkundigen werden de bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en het glucosegehalte opgemeten en werden eventueel aanvullende fysieke onderzoeken. Afhankelijk van de behoeften van de patiënt werd deze, doorgestuurd naar de arts voor verdere evaluatie en behandeling.

“We hebben alles gebracht wat we nodig hebben om de kliniek te draaien; spullen voor de apotheek waaronder zalfjes, oor- en oogdruppels en andere medicijnen voor ouderen en kinderen, leesbrillen in verschillende sterkte en natuurlijk apparatuur om ons werk te kunnen doen in het binnenland”, vertelde Cherylyn Oss, de delegatieleider van C.U.R.E. Zij kijkt tevreden terug op de vier werkdagen in de dorpen en is blij met de hulp van de lokale verplegers en vrijwilligers van Newmont Suriname.

“Er is wel medische hulp in het binnenland, maar vaak zijn er niet genoeg medicijnen beschikbaar en is er ook geen specialist in de buurt waar patiënten naartoe kunnen”, zei een 47-jarige vrouw. Zij heeft haar 7 kinderen ook meegenomen voor gratis onderzoek van C.U.R.E. Allen kregen zij een pakketje mee met een wormkuur en vitaminen.

Project C.U.R.E. is opgericht in 1987 en uitgegroeid tot de grootste leverancier van gedoneerde medische benodigdheden aan ontwikkelingslanden over de hele wereld. Al jaren leveren ze ongeveer 150 containers met medische spullen, ter waarde van ruim 53,4 miljoen Amerikaanse Dollars aan circa 50 landen.

Daarnaast reizen artsen en verplegers rond om vrijwillig de nodige medische diensten en uitrusting te brengen naar gemeenschappen waar de professionele zorg beperkt is.(GFC)