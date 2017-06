Netanyahu wil opheffing VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen

🕔 12.jun 2017

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich richt op hulp aan en ontwikkeling van de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten moet worden “ontmanteld”, vindt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

De United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) houdt het probleem van Palestijnse vluchtelingen in stand, zei Netanyahu zondag op een bijeenkomst van het Israëlische parlement.

“Het wordt tijd dat UNRWA wordt ontmanteld en samengevoegd met het Hoge Commissariaat voor vluchtelingen”, had Netanyahu gezegd.

De UNRWA deed zijn opmerkingen af als “fantasie”.

Netanyahu vindt dat er in veel instellingen van de UNRWA een anti-Israël-stemming is en dat de organisatie daarom het Palestijnse vluchtelingenprobleem in stand houdt.