Neparts ‘constateert’ borstkanker bij vrouw: geld voor operatie belandt op zijn Thaise bankrekening

🕔 30.jun 2017

De Nederlandse neparts Fred B. is vandaag ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij zich onterecht had uitgegeven voor arts. Dit schrijft HLN.be.

De oplichter had onder meer een vrouw gemeld dat zij borstkanker had en haar overgehaald om zich in China te laten behandelen. Zij moest hem daarvoor betalen, maar hij stortte het geld op zijn eigen bankrekening in Thailand. Volgens de verdediging was het slachtoffer “dwaas en te goedgelovig”. Maar het hof veegde dat van tafel.

De 55-jarige man uit Huissen (provincie Gelderland) verkocht ook illegaal medicijnen. Hij mag zich verder niet meer bezighouden met handelingen op het gebied van medische zorg. Hij kreeg in 2015 ook al deze straf opgelegd door de rechtbank, maar hij ging in beroep.

“Buitengewoon kwalijk”

Het hof noemt het gedrag van de man “buitengewoon kwalijk en laakbaar”. Hij heeft niet alleen het vertrouwen in de medische zorg ernstig geschaad, maar hij leverde ook gevaar op voor de gezondheid van cliënten en liet één van hen onnodig een operatie ondergaan. Het motief van de man was winstbejag.(HLN.be)