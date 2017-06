NDP-jongerenbestuur Para installeert 3 ressortbesturen

🕔 24.jun 2017

Om onder andere de partij-ideologie van de Nationale Democratische Partij(NDP) en de kernboodschappen van de regering op een juiste manier te vertalen voor de jongeren in hun directe omgeving en elk ander district, is het hoofdbestuur van de NDP-jongeren gestart met het herinstalleren van jongerenbesturen in Para.

Het eerste deel van de jongerenbesturen van de NDP in het district Para is geïnstalleerd. In Para Oost, Noord en Zuid nemen in totaal 64 jongeren zitting in besturen.

Te Wit Santi is de eerste groep van Para Zuid geïnstalleerd, dat wordt voorgezeten door Matilda Zesburg.

Voorzitter van het hoofdbestuur Paramaribo, Faizal Abdoegafoer, heeft samen met Patrick Kensenhuis, DNA-lid van het district, en de voorzitter van het bestuur Para, Meriam Asodanoe, het huidig bestuur Zuid toegesproken.

‘Als jongeren moeten wij overnemen van de ouderen, wat automatisch betekent, dat wij vroeg moeten meelopen en participeren op politiek niveau. Hoe eerder, hoe meer ervaring’, zegt Asodanoe.

Bij Stg. Klimop zijn 19 jongeren van het bestuur onder leiding van Wilma Affi geïnstalleerd. De installatie werd daar verricht door de ondervoorzitter van het hoofdbestuur Paramaribo, Caroline Heilbron.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook Asodanoe, Kensenhuis en afdelingsvoorzitter van de NDP.

Te Paranam in Para Oost zijn 25 jongeren geïnstalleerd, waar het bestuur wordt voorgezeten door Shemerle Loswijk.

Dit weekend vindt de installatie plaats van de besturen te Redi Doti en Bigi Poika.(GFC)