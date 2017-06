NDP-jongeren nodigen Buza-minister uit voor infosessie

Vertegenwoordigers van de jongerenbesturen van de districten en het bestuur van de NDP-jongeren hebben minister Yldiz Pollack-Beighle uitgenodigd om meer informatie te geven over het beleid van dit ministerie. In het kader van versterking van de structuren en het on the job bijschaven van de jongeren is deze infosessie gehouden.

De rol van Suriname binnen Caricom, het grensgeschil tussen Suriname en Guyana en de activiteiten van het ministerie in grote lijnen, zijn de zaken die onder andere aan de orde zijn gekomen tijdens deze informatiesessie.

De jongeren die de mening zijn toegedaan dat de structuren continu op de hoogte gehouden moeten worden, om na te gaan waar er eventueel vanuit het werkveld een bijdrage geleverd kan worden, hebben deze vergadering als zeer leerrijk ervaren. ‘

Om het feit dat de minister zelf ook een jonge vrouw is,die anderen kan inspireren met het werk dat ze doet ondanks er uitdagingen op haar pad komen, zullen er frequent sessies gehouden worden. Het is verder ook belangrijk dat wij onze jongeren up to date houden over zaken zodat ze ook actief kunnen participeren aan discussies’, zegt Faizal Abdoelgafoer, voorzitter NDP-jongeren.

Minister Pollack-Beighle die heel blij was met dit initiatief van het jongerenbestuur, gaf aan dat dit soort informatiemomenten goed gebruikt kunnen worden door beide partijen. Los van het feit dat de jongeren de basis informatie krijgen over het beleid, kan zij als bewindsvrouw ook geïnspireerd worden door de ideeën van deze structuren.(GFC)