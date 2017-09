NCCR roept op weerberichten serieus te nemen

21.sep 2017

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) roept de samenleving op om de weerberichten en waarschuwingen van de Meteorologische Dienst Suriname serieus te nemen.

Suriname is kort na Orkaan Irma ook getroffen door zware rukwinden. Dit zei kolonel Jerry Slijngaard van het NCCR tijdens een persconferentie.

In de nasleep van de verwoestende effecten van voornamelijk Orkaan Irma riep hij landgenoten op, de wettelijke bouwvoorschriften in acht te nemen. De communicatie met de samenleving zal opgevoerd worden over hoe te handelen bij calamiteiten.

De kolonel riep de burgerij op niet te wachten op advies van het NCCR. De samenleving zou alvast kunnen inspelen op een aantal zaken.

Kolonel Slijngaard ging ook in op de hulpverlening vanuit Suriname aan de landen in de regio die getroffen zijn door het natuurgeweld. Hij liet weten dat momenteel Orkaan Maria actief en mogelijk sterker is.

Tijdens de hulpverlening heeft Suriname hulpgoederen gestuurd naar Antigua en Cuba. Ook zijn er burgers die uit St. Maarten terug wilden naar ons land in staat gesteld, om zonder kosten terug te keren.

Slijngaard betreurt de negatieve berichtgeving van bepaalde personen. Vanuit Suriname is er veel capaciteit beschikbaar gesteld om burgers die terug wilden komen, te helpen.

Via de KLM-vlucht, het Venezolaans leger en Fly Always zijn in totaal 458 stoelen beschikbaar gesteld. Daarvan hebben slechts 46 personen gebruik gemaakt.

Naast hulpgoederen heeft Suriname via de Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) logistieke medewerkers beschikbaar gesteld.(GFC)