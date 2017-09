NCCR maakt plan voor opvang van burgers bij calamiteiten

🕔 16.sep 2017

Het ligt is in de planning om bij calamiteiten meer dan 500 burgers per keer op te vangen. Vooral wanneer er sprake is van natuurgeweld kunnen opvanglocaties oftewel shelters die nog moeten worden opgezet, van nut zijn.

Er moet daarnaast een alarmeringssysteem worden ingebouwd om de gemeenschap vroegtijdig te waarschuwen wanneer zich een dergelijke situatie voordoet en wat ze precies moet doen. Dit zegt kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coӧrdinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

De shelters zullen voorzien in de basisbehoeften van de getroffen burgers. De kolonel sprak eerder deze week naar aanleiding van de verwoestende effecten van Orkaan Irma op een aantal eilanden. Daar liet het hoofd van het NCCR ook zijn licht schijnen op eventuele calamiteiten die zich kunnen voordoen in ons land.

Slijngaard gaf aan dat iedereen bewust moet zijn dat er in de afgelopen dagen, in vier districten recentelijk ook rukwinden hebben huisgehouden. Wij moeten ons als land voorbereiden op alles, daar wij ook in het Caribisch gebied zijn. In het kader van rampenbeheersing is zoals eerder gesteld bewustwording van groot belang.

Op plaatsen waar er grote concentraties mensen zijn is het van belang dat het duidelijk is hoe te handelen en waar naar toe te gaan. Het betreft een hele organisatie en training die nog moeten komen, zegt de NCCR-topman.

Voor nu roept de kolonel op tot waakzaamheid. Wij zitten in het orkaanseizoen dat tot november duurt en de effecten van El Nino zijn ook duidelijk merkbaar, geeft hij aan. Ons land is de laatste jaren heel vaak getroffen door watersnood en hevige rukwinden. Het NCCR heeft bewezen een belangrijk orgaan te zijn om slachtoffers hulp te bieden.(GFC)