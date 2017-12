Nationale Worstelkampioenschappen met veel jeugdigen

🕔 16.dec 2017

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert zondag de nationale kampioenschappen 2017. Dit vindt plaats in Sportcomplex Kwatta.

Opvallend dit jaar is de grote belangstelling voor deelname, vooral van de jeugd. Dat komt ook mede door deelname van de nieuwste worstelschool Shuriken, maar ook door de opmars die de worstelvereniging Meerzorg meemaakt.

Meerzorg, de school van Nini Harpal, komt in met zeker 10 jeugdigen, waarvan een aantal ook 10- en 11-jarigen. Het is na jaren weer dat er worstelaars van 10 en 11 jaar meedoen aan officiële wedstrijden van de SWF.

Een andere club waar de jeugd goed vertegenwoordigd wordt, is Jai Hind van schoolhouder Safiek Gowrie.

De weging en medische keuring voor dit toernooi vinden eerder plaats. Gisteravond was Nickerie aan de beurt. Vandaag worden de worstelaars van de overige districten in het SOC-gebouw om 17.00 uur gewogen en gekeurd. De loting vindt zondagochtend plaats.

SWF-voorzitter Ravin Changoer geeft aan dat de nationale kampioenschappen het kroonstuk is van het worstelseizoen. “Dit jaar hebben we voor het eerst zoveel toernooien afgewerkt. In feite meer dan we gepland hadden. Vrijwel elke maand was er een activiteit. Dat toont alleen dat de worstelsport aan het groeien is. De internationale toernooien, vooral die van Barbados, heeft de sport weer doen herleven”, zegt hij.

Changoer geeft aan dat er met de sponsoring dit jaar het niet zo best gaat. “De nationale kampioenschappen kosten altijd veel. Door de economische situatie in het land staan bedrijven niet te springen om te sponsoren”, zegt hij. “Toch heeft de SWF gemeend om het groter publiek niet te onthouden van de wedstrijden. De toegang tot dit toernooi is geheel gratis”, aldus voorzitter Changoer.

De wedstrijden beginnen om 10.00 uur.(GFC)