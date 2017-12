Nationale Conferentie voor Dialoog en Verzoening een succes

🕔 16.dec 2017

Stichting Comite Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld organiseerde onlangs een Nationale Conferentie voor Dialoog en Verzoening. Zowel het Comité en Commissievoorzitter Humphrey Jeroe als lid van het Comité, Sandew Hira, gaven een breedvoerige uiteenzetting over de gebeurtenissen. Het thema van deze dag was “geef een stem aan de stemlozen”.

Volgens Jeroe is deze dag bedoeld om een basis te leggen om verder te gaan. Verzoening kan niet binnen een dag worden gerealiseerd, er is genoeg tijd voor nodig. De Surinaamse samenleving wordt opgeroepen om deze herdenkingen van politiek geweld niet over te laten aan de slachtoffers alleen, maar het moet iets zijn van de natie. “Wij moeten als samenleving trachten om Suriname te tillen naar een niveau waar wij vrede met elkaar kunnen hebben”, meent Jeroe.

Sandew Hira, lid van Stichting Comite Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, gaf in zijn betoog aan dat hij kennis heeft mogen nemen van de verhalen van de slachtoffers van de binnenlandse oorlog die nu aan de orde komen, want de stemlozen krijgen nu een stem.

De vraag die iedere Surinamer aan zichzelf moet stellen, is “wil ik deel zijn van het probleem of deel van de oplossing”. Het is niet mogelijk om afzijdig te blijven en neutraal te zijn, want het gaat om de toekomst van ons en onze kinderen.

“Dit is niet het einde, maar nog het begin en dat is de kern van het werk van het Comité. Wij gaan het niet overlaten aan de regering alleen, maar dienen op te reden als een waakhond. We gaan natuurlijk de wet volgen die een belangrijk instrument is, dat bestaat uit twee onderdelen: de erkenning van politiek geweld en slachtoffers en de waarheidsvinding. Dat wij die hand naar hun moeten blijven uitsteken en vragen om naar deze verhalen te luisteren”, aldus Hira.(GFC)