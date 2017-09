Nationaal Breedband project verloopt gestaag

🕔 23.sep 2017

Ongeveer drie maanden geleden startte het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) het Nationaal Breedband project te Clevia. Het project moet erin resulteren dat elke Surinamer beschikking heeft over een snellere internetverbinding. ‘Het project loopt gestaag, we zijn op schema’, vertelt Asraf Jennis over de voortgang van het project.

Zij is de Corporate Communication Manager van het Telecommunicatiebedrijf. Volgens haar let het bedrijf heel streng op de deadline van dit project.

Het bedrijf is op verschillende fronten bezig. Er is een begin gemaakt aan het vervangen van verouderd equipement in de centrales. Het materiaal moet behalve up to date ook goed genoeg zijn om de verbinding met de glasvezelkabel tot stand te brengen. Verder wordt het equipement in de bekende grijze kasten op straat ook vervangen en komen er meerdere kasten bij.

Volgens Asraf is het de bedoeling dat de kasten zo dichtbij van de klant geplaatst worden, hetgeen belangrijk is voor het garanderen van de snelheid. Ze brengt in herinnering dat het netwerk dat gebruikt wordt voor het leveren van internet initieel gemaakt is voor telefonie.

‘Je kan een internetverbinding op dit netwerk opzetten maar het heeft beperkingen’, vertelt de communicatiemanager. Dit is volgens haar ook een van reden waarom het Nationaal Breedband een noodzaak is.

Het telecommunicatiebedrijf is in vijf gebieden begonnen met het aanleveren van glasvezels aan klanten. De klanten uit de gebieden Hannaslust, Suri Village, Welgelegen en Aquarius Village mogen intussen genieten van de hogere bandbreedte.

In gebieden waar er al een koperen verbinding is, hoeft de glasvezel niet tot naar de huizen gebracht te worden. In deze gebieden zal de glasvezel vanuit de centrales tot aan de grijze kasten op straat gebracht worden.

De hogere bandbreedte zal dan met behulp van de koperen verbinding vanuit de kast naar de klant gebracht worden. Dat het project een landelijk karakter heeft is onder meer te merken aan het feit dat er ook in Albina reeds klanten zijn die de hogere bandbreedte mogen testen.

Verder zijn er ook enkele klanten te Leonsberg, in de omgeving van de Maretraite mall, en de Anton Drachtenweg die meedoen aan de testfase.

‘We zijn op schema en zullen eind 2018 in staat zijn om aan een ieder de betere bandbreedte aan te bieden’, zegt communicatiemanager Asraf overtuigd. Ze kondigt aan dat er in de toekomst een herstructurering komt in de pakketten die worden aangeboden aan de klanten.

Met de komst van de hogere bandbreedte, zullen klanten een stabielere verbinding hebben en zullen storingen geminimaliseerd worden. Storingen kosten het telecommunicatiebedrijf heel wat en hoofdzakelijk om deze rede moeten de storingen worden weggewerkt.

De communicatiedeskundige is tevreden over de voortgang van het project en kijkt positief uit naar de volledige realisatie van het Nationaal Breedband project.(GFC)