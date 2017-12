Muzzena, ’s werelds unieke koppelsite voor vrienden en huwelijkspartners gelanceerd

🕔 09.dec 2017

Numerologie wordt door steeds meer mensen vertrouwd over de hele wereld, die zijn ingewikkelde, mysterieuze methoden gebruikt om de ideale omstandigheden in het leven te bepalen.

Een nieuwe dating- en matchmakingsite, Muzzena, biedt nu een tool die de kracht van numerologie gebruikt om de meest geschikte en passende matches voor zijn leden te vinden.

Het eerste dat elk echtpaar of elke koppel wil weten, is of hun partner compatibel is. Muzzena vergelijkt individuen over de hele wereld op basis van hun spirituele compatibiliteit. Gemaakt door numeroloog Eric Nirk, ook bekend als Numeroloog Nirk, is Muzzena een volwassen datingsite met alle essentiële functies die vereist zijn voor dating-, vriendschaps- en huwelijksscène.

Het gebruik van Muzzena is net zo eenvoudig als het invullen van iemands naam en geboortedatum. Als gesloten tool voor singles kunnen gebruikers zoeken naar hun potentiële partner en e-mailmeldingen ontvangen van de beste matches op basis van de zoekmachine van de website die numerologische wetenschap gebruikt.

“Numerologie kan bepalen of twee personen geschikt zijn of niet. Je geboortedatum bevat alle informatie over de moeilijkheidsgraad van het leven, maar ook je karakter, wilskracht en spirituele bagage “, zegt Numeroloog Nirk.

Muzzena is de creatie van Numeroloog Nirk, die zich richt op het geven van relatieadvies op basis van zijn kennis van numerologie, vooral via sociale media, aan alleenstaanden en koppels van over de hele wereld.

Naast numerologie is hij ook een marketingexpert en een beoefenaar van Taekwondo. Muzzena ontstond nadat hij zich realiseerde dat de numerologie een gemakkelijke en accurate manier bood om succesvol te worden en iemands ideale zielsverwant te vinden.

“Relaties vormen de basis van elke samenleving in deze wereld. Om bij te dragen aan de creatie van een betere wereld, heb ik Muzzena gemaakt om een veel grotere groep te bereiken “, zegt Numeroloog Nirk.

Muzzena verwelkomt singles en mensen die geïnteresseerd zijn in het vinden van bijpassende partners van over de hele wereld. Het platform is beveiligd en alle profielen zijn geverifieerd en doorgelicht vóór goedkeuring.(GFC)