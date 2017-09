Move Forward lanceert jongerenprogramma in Suriname

De organisatie Move Forward is een non-profit organisatie die de ambitie heeft in verschillende landen haar jongerenprogramma te lanceren.

Het trainingsprogramma is bedoeld voor jongeren van 13 – 18 jaar, die soms op jonge leeftijd al met grote tegenslagen te maken hebben.

Na een crowdfunding campagne in 2014 werd het eerste programma op Haïti gelanceerd. In 2015 was Nederland aan de beurt en dit jaar zijn we in Suriname. Het programma biedt jongeren een plek om hun talenten in dans, basketbal en rap optimaal te kunnen ontwikkelen.

De eerste 3 dagen van het project streven we ernaar om 150 jongeren te bereiken met ons dans , basketbal en rap workshops in verschillende weeshuizen, internaten en culturele instanties en buurtcentra.

De 6 dagen daaropvolgend vindt er voor 70 geselecteerde jongeren een dagelijks intensief dans, basketbal, rap programma plaats toewerkend naar 1 toernooidag met basketbalwedstrijden, dansoptredens en een Block Party met BBQ.

Naast de intensieve basketbal- en danstrainingen bevat het Move Forward programma: gezamenlijke lunch voorafgaand aan alle trainingen, 1 op 1 coaching, waarbij professionals de jongeren op persoonlijk vlak ondersteunen, Rapworkshops waarin de jongeren hun emoties en ervaringen leren opschrijven en verwerken, onder leiding van ervaren rappers en worden lokale issue gezamenlijk bedacht en aangepakt.

Door de manier waarop dans, basketbal en rap wordt ingezet weet Move Forward in een korte periode dichtbij deze meestal moeilijk te bereiken jongeren te komen en ze te raken en motiveren in hun kern.

Project Suriname

We willen ons programma nu in Suriname lanceren omdat het verschil tussen arm en rijk daar momenteel sterk aanwezig is. Wij willen jongeren de mogelijkheid bieden deel te nemen aan ons sport en cultuur programma die dit zich anders niet zouden kunnen veroorloven, laat de organisatie weten.

Het programma zal vanaf 15 september tot en met 24 september op het terrein van Yellow Birds in Paramaribo lanceren.

Move Forward werkt in dit project samen met de volgende Surinaamse organisaties: Kansrijk Suriname, Stichting YES, Surinaamse Basketbal Associatie, Ilonka Elmont Foundation en het Conservatorium van Suriname.

Daarna zal lokaal het vervolgprogramma worden doorgezet met 1 of meerdere van bovenstaande lokale organisaties.

De laatste dag zal namelijk de toernooidag zijn met basketbalwedstrijden, dansoptredens, en muziekoptredens.(GFC)