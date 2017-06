Moslimorganisaties Saramacca sluiten ramadan af met Ied gebed te Groningen

🕔 27.jun 2017

De verschillende moslimorganisaties in Saramacca hebben gistermorgen op het kermisterrein te Groningen ramadan afgesloten met het gebed, waarbij dank is uitgebracht aan de Almachtige.

Moslims over de hele wereld vieren het Ied Ul Fitre-feest, een hoogtijdag die in ons land een nationale gedenkdag is en welk feest wordt gevierd bij de afsluiting van het vasten in de maand Ramadan.

Het vasten in ramadan behoort, naast de geloofsgetuigenis, de vijfmaaldaagse gebeden, de verplichte liefdadigheid en de bedevaart, tot één van de vijf zuilen van de Islam. In de maand Ramadan rust op de moslims de plicht zich vanaf de dageraad tot en met zonsondergang van spijs en drank te onthouden.

In deze maand wijden gelovigen meer dan gebruikelijk extra aandacht aan hun spirituele en religieuze vorming teneinde gehoorzaamheid, saamhorigheid, eensgezindheid en liefdadigheid in zich te bevorderen. De ware dimensie van het vasten komt tot uiting wanneer negatieve eigenschappen zoals egoïsme, haat, ongeduld, hebzucht en gierigheid plaats maken voor positieve eigenschappen zoals mededeelzaamheid, geduld, doorzettingsvermogen, vergevensgezindheid en medemenselijkheid.

De maand Ramadan is dus een periode van spirituele verheffing en lichamelijke reiniging. Het vasten staat immers symbool voor de zuivering van de ziel en als uiting van gehoorzaamheid aan God, onze Schepper.

Ook versterkt het vasten het gevoel van zelfbeheersing en de solidariteit met de behoeftige medemens, zij die onvoldoende maatschappelijke slagkracht kunnen mobiliseren om hun bestaansniveau te beschermen.

De vastenden ervaren in deze dertig-dagen-periode het gevoel van honger en dorst lijden. Deze ervaring leidt bij de gelovigen tot versterking van de verstandelijke vermogens en leert hen om zich daadwerkelijk te bezinnen over de ware doelen van het leven.

De ervaringen tijdens de vastenperiode hebben een onmiskenbaar beslag op de sociale interactie van de gelovigen. Gedurende deze periode beijvert men zich voor het verrichten van zoveel mogelijk liefdadigheid naar anderen, maar in het bijzonder naar de minder draagkrachtigen.

De maand ramadan die nu ten einde is, kenmerkt zich tevens als een periode waarbij liefde voor elkaar, binnen en buiten het gezin, centraal staat. Banden worden verder versterkt door de vele samenkomsten van families, vrienden en kennissen en de goede voornemens van allen tot een beter leven.

Op de dag van het Ied Ul Fitre-feest treden moslim broeders en zusters als herboren mensen, vernieuwd en geestelijk verheven met voornoemde nobele waarden, uit de maand ramadan. Tijdens dit feest mogen de gelovigen de beloning van het vasten ten volle in ontvangst nemen.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay heeft namens de president, staf en personeel van het Commissariaat alsook namens de bewoners van Saramacca ee ieder een gezegend Ied Ul Fitre toegewenst.

Vermeldenswaard is dat dit het twaalfde keer is dat door het regionaal bestuur van de moederorganisatie van de Stichting der Islamitische Gemeente in Suriname, in het district Saramacca een dergelijke gebedsdienst is georganiseerd.(GFC)