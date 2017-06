Moordenaars moorden opnieuw in jacht op doodstraf

De één kwam voor koekjes, de andere om drugs te snuiven: binnen een half uur kwamen vier medegevangenen op bezoek bij Denver Simmons en Jacob Philip. Zij zouden de ‘gastvrijheid’ niet overleven: Philip en Simmons doodden de mannen in de hoop zodoende de doodstraf te krijgen.

Beide moordenaars zaten al een levenslange straf uit voor een dubbele moord. Pogingen om hun verblijf achter tralies te beëindigen door zelfmoord waren mislukt. De enige manier, bedachten zij, om “een einde te maken aan hun celstraf”, was de doodstraf.

In maart hakten zij de knoop door: zij zouden enkele medegevangenen vermoorden om veroordeeld te worden tot de doodstraf. Zoveel mogelijk, was het plan, want hoe meer doden, des te groter de kans op de galg.

Op 7 april 2017 verscheen het bericht met grote koppen in de kranten: “Vier gevangenen dood gevonden in Kirkland Correctional Institution in Columbia”.

De autoriteiten tastten in het duister, de media suggereerden voorzichtig dat een bewaker zich had laten gaan en wezen op de slechte arbeidsomstandigheden van het personeel.

Pas maandag werd voor de buitenwereld duidelijk wat achter de viervoudige moord zat, toen persbureau Associated Press het verhaal bracht aan de hand van drie telefonische interviews met één van de moordenaars.

Zij hadden niets tegen de slachtoffers, vertelde Denver Simmons – een van de prooien beschouwde hij zelfs als een vriend. Zij kozen mannen die hen vertrouwden, omdat zij van die de minste weerstand verwachtten.

Eén voor één werden de doelwitten naar de cel van Simmons gelokt. Zij werden gewurgd, kregen een kapotte bezemsteel door de keel of door een oor, en achter een geïmproviseerd gordijn verstopt.

De mannen hebben geen spijt van de moorden. Het enige waar zij spijt van hebben, is het resultaat: zij krijgen toch niet de doodstraf. En de geringste kans om toch vrij te komen, is nu verkeken.