‘Mondkapje tegen luchtwegirritatie is in Nederland meestal niet nodig’

🕔 19.jun 2017

Het dragen van een mondkapje om luchtwegirritatie te voorkomen zou in Nederland meestal niet nodig zijn. Ondanks dat er zorgen zijn over de luchtkwaliteit, zouden er maar weinig mensen zijn die acute problemen ervaren door fijnstof.

Dat schrijft de Volkskrant. Kno-arts Rob van der Hulst laat in een reactie aan de krant weten dat de luchtkwaliteit in Nederland veel beter is dan in China.

“Wellicht hebben sommige mensen met gevoelige luchtwegen wat irritaties. Maar mensen die het in de gemiddelde Nederlandse atmosfeer echt acuut benauwd krijgen door fijnstof zijn er nauwelijks.”

De concentratie aan fijnstof in Nederland wisselt tussen de 15 en 20 microgram per kubieke meter. “Dat is ruim onder de norm van 25 microgram van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ter vergelijking: in Chinese steden als Shanghai en Peking kwam het jaargemiddelde vorig jaar uit op 60 à 70 microgram per kubieke meter.”

Infecties voorkomen

Het dragen van een mondkapje om infecties te voorkomen kan in Nederland wel nuttig zijn, bijvoorbeeld in een drukke omgeving, denkt Van der Hulst. “De lucht in vliegtuigcabines is vaak erg droog. Daardoor drogen je slijmvliezen uit en worden ze gevoeliger voor infecties. En vliegtuigen worden steeds voller, dus je zit steeds met meer snotterende mensen in een kleine ruimte.”

Ook voor hooikoortspatiënten zou een mondkapje de klachten kunnen verlichten, denkt de kno-arts. "Het kapje houdt ook pollen tegen."