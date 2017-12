Mogelijke dader ‘swatting prank’ gearresteerd

De politie van Los Angeles heeft de man gearresteerd die mogelijk achter het neptelefoontje zit, dat Andrew Finch het leven kostte. Hij zou als practical joke de politie op Finch hebben afgestuurd, die de jonge vader doodschoot.

Tyler Barriss wordt verdacht van de fatale alarmmelding. Hij zou de alarmcentrale hebben voorgehouden dat hij zijn vader had neergeschoten en zijn moeder en broertje onder schot hield, om te voorkomen dat zij de woning zouden verlaten.

De beller dreigde ook de woning in brand te steken.

De vermoedelijke dader zei in een interview met een lokale zender dat hij wel verantwoordelijk is voor de swatting – een nepmelding op het alarmnummer die bedoeld is om een ‘swatteam’ (arrestatieteam) op een woning of persoon af te sturen – maar niet voor de dood van Finch omdat hij de trekker niet had overgehaald.

Eerder had hij hetzelfde op Twitter geschreven onder zijn pseudoniem @SWAuTistic.

Tyler Barriss, 25, werd vrijdag gearresteerd in Los Angeles in verband met het incident in Wichita. Barris zou in 2015 zijn veroordeeld voor het doen van meerdere valse bommeldingen naar een televisiestation in Los Angeles.