Mogelijk aanslag in Texas voorkomen

Politie ontdekt wapens en munitie in hotelkamer



In de Amerikaanse stad Houston (Texas) is mogelijk een nieuw bloedbad voorkomen. Beveiligingsmedewerkers ontdekten een arsenaal aan wapens en een enorme hoeveelheid munitie in een hotelkamer op de 28e verdieping van een hotel, die uitkijkt over een plek waar een grote nieuwjaarsviering zou plaatsvinden.

De beveiliging van het Hyatt Regency Houston belde zondagochtend de politie om een dronken gast te verwijderen.

Agenten en beveiligingsmedewerkers die zijn spullen bijeen zochten, trof overal in de kamer munitie aan. Toen zij daarna zorgvuldiger zochten, vonden zij diverse vuurwapens.

Het Hyatt zou in en vóór het hotel om middernacht een groot nieuwjaarsevenement, een van de grootste in de stad, houden. Volgens lokale media gaat het feest gewoon door.

Drie maanden terug vermoordde Stephen Paddock bijna 60 mensen en verwondde bijna 600 personen vanuit zijn kamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas (Texas).