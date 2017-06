🕔 23.jun 2017

De ouders van een kleuter in het Amerikaanse St. Louis slepen een kinderdagverblijf voor de rechter. Het meisje wilde geen dutje doen en werd daarom vastgebonden met duct tape.

Moeder Laura Day kwam erachter nadat haar dochtertje opeens wel heel vaak sprak over ‘duct tape’.

Toen haar moeder doorvroeg, zei het meisje dat “Mister Josh” op het kinderdagverblijf van de Zion Lutherse Kerk tegen haar had gezegd dat hij een mooie rol “glimmende rode duct tape met jouw naam erop” had.

The girl said a teacher told her, “I have some shiny red duct tape with your name on it,” according to the lawsuit. https://t.co/ebzTZI7EOL

— KMOX St. Louis News (@kmoxnews) 20 juni 2017