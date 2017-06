Misiekaba: “Amnestiewet geldt voor heel Suriname”

🕔 30.jun 2017

Dit benadrukte de fractieleider van de NDP, Andre Misiekaba, donderdagavond in het partijcentrum Ocer. Eerder op de dag gaf de NDP-fractie een verklaring in DNA naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het 8 decemberstrafproces.

Misiekaba behoorde donderdag ook tot het panel dat uitlegde waarom de strafeis van 20 jaar tegen Desi Bouterse onterecht en politiek beladen is.

DNA is volgens hem bevoegd te beslissen over elke wet. DNA heeft daarom ook de bevoegdheid om amnestie te verlenen. De wet is aangenomen in DNA en is na afkondiging door de president van kracht.

De partijtopper wees erop dat Amnestiewet door het Nieuw Front is gemaakt. “Wat wij hebben gedaan in 2012 is de wet wijzigen, omdat er partieel amnestie was geregeld. Wij vinden dat de amnestie voor de gehele periode moet gelden”. Hij onderstreept dat het een wet is van het NF uit 1992 en slechts gewijzigd in 2012.

“De Amnestiewet is daarom wet voor heel Suriname. Niemand staat boven de wet. Nu heeft de rechterlijke macht de wet naast zich neergelegd met een kronkelredenering. Hoewel deze ontwikkeling zorgwekkend was, is door de andere twee machten, met name de wetgevende en de uitvoerende macht, belangrijker geacht de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te blijven respecteren in het belang van stabiliteit in ons land. Daarom heeft de regering om vrede en politieke rust in het land te helpen verzekeren, op basis van artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname geprobeerd correctie te brengen. De rechterlijke macht heeft ook dit naast zich neergelegd”.

Er is volgens Misiekaba in ons land verzuimd een controlemechanisme binnen de rechterlijke macht in te bouwen. Daardoor is het heel duidelijk geworden dat zij de enige macht is in het land die aan niemand verantwoording verschuldigd is. Deze situatie zal moeten worden gecorrigeerd door de instelling van een instituut zoals een Hoge Raad en Hof van Cassatie, zoals in goed georganiseerde landen gebruikelijk is.(GFC)