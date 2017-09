Ministerie Volksgezondheid organiseert Nationale workshop voedselhygiëne

🕔 19.sep 2017

In samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) en de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), heeft het ministerie van Volksgezondheid een Nationale workshop voedselhygiëne georganiseerd.

Voor milieu-inspecteurs van het Bureau Openbare gezondheidszorg (BOG), medewerkers van het ministerie en andere gerelateerde organisaties werd de driedaagse workshop gehouden.

Tijdens deze workshop is de focus gelegd op de milieu-inspecteurs de inspectie en de keuringsdienst.

Prim Rithoe, coördinator van het BOG, geeft aan dat het doel van deze workshop is om de participanten te trainen in een nieuwe food handlers manual of te wel handleiding. De handleiding is om de voedsel security waaronder veiligheid en hygiëne te waarborgen.

De Food handlers manual met richtlijnen is ontworpen door de PAHO/ FAO voor degene die omgaan met het voedsel voor verkoop en consumptie door anderen. Deze richtlijnen zijn aan groter publiek, bij deze de participanten, beschikbaar gesteld om hen te trainen in hoe deze manual uit te voeren.

Verder geeft hij aan dat Suriname wel een handleiding heeft en dat er wel wetten, decreten en richtlijnen zijn, welke door de food handlers moeten worden nageleefd wanneer zij een business willen beginnen. Ook zijn er voor de inspecteurs richtlijnen voor wanneer zij wettelijk de controles uitoefenen.

‘De wetten van Suriname zijn al outdated en moeten nu wel worden aangepast. Deze training is dus de opppertunity om de mensen daarin te trainen’, benadrukte Rithoe.

De PAHO/ en de FAO hebben een handboek voor Food Handlers ontwikkeld dat in alle Caribische landen gebruikt wordt. Met deze handleiding worden food handlers en instructeurs, de procedures die gebruikt en gevolgd moeten worden voor de bereiding van voedsel voor verkoop bijgebracht.

De volksgezondheidsinspecteurs in Suriname moeten kennis dragen van de vijf sleutels voor veilig voedsel van de World Health Organization (WHO), zodat ze een hoog niveau van kwaliteit in de voedselproductieketen kunnen handhaven en onderhouden.

Verplicht is bij wet dat alle food handlers, medisch gekeurd moeten zijn en over een certificaat met hun bevoegdheid moeten beschikken. Jaarlijks moeten zij zich bij hun huisarts aanmelden om gekeurd te worden. In het veld blijkt namelijk vaak genoeg dat food handlers die wel medisch gekeurd zijn fouten maken met betrekking tot hygiëne, waardoor er toch geen 100% garantie is dat het voedsel niet gecontamineerd is.

De bedoeling is de verplichte training dat in alle Caraibische landen geïmplementeerd is ook in Suriname uitgevoerd word. Ter afsluiting van de training krijgen de participanten die dan instructeurs zijn een certificaat.

Het traject is dat de stakeholders ook geïnformeerd zullen worden over de vernieuwingen op het beleid met betrekking tot food handlers.(GFC)