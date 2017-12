Minister Joan Dogojo roept jongeren op tot participatie

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zal zich gaan richten op de zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren, zodat deze groep door het Nationaal Jongeren Instituut zich kan ontplooien door te participeren in verschillende sport, culturele en andere organisaties. Zo krijgen de jongeren door het Nationaal Jeugd Parlement de ruimte om ook inspraak te hebben in het jongerenbeleid.

Minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken legt in een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) uit hoe haar ministerie de plannen voor het komende jaar, met betrekking tot het jongerenbeleid en jongerenparticipatie, denkt uit te werken. Het ministerie bestaat uit twee directoraten, namelijk Jeugdzaken, waarbij het ministerie zich richt op de zinvolle vrijetijdsbesteding.

Het Nationaal Jongeren Instituut houdt zich bezig met jongeren participatie, waarna jongeren door het Nationaal Jeugd Parlement de ruimte krijgen om inspraak te hebben in het jongerenbeleid.

Het directoraat Sportzaken zorgt voor de coördinatie van het sportbeleid in Suriname. Samen met het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) wordt getracht om een nieuw leven in blazen in het schoolsport gebeuren.

Door de brede massa van jongeren op scholen wordt verwacht dat er op termijn topsporters uit zullen voortvloeien. In dit geval wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de jongeren buiten school. Over het algemeen gezien, zou het beter kunnen wanneer meer jongeren kunnen participeren in de verscheidene vormen van sport.

Er zijn op dit moment te weinig jonge vrouwelijke sporters. De ouders kunnen dit initiatief van het ministerie stimuleren door deze groep van jongeren op zeer jeugdige leeftijd deel te laten nemen aan sportactiviteiten.

Minister Dogojo geeft tenslotte aan dat niet alles in de schoolbanken kan worden onderwezen of bijgebracht. Om betere prestaties en meer successen te behalen in de maatschappij is het erg belangrijk dat jongeren ook participeren in sport- en culturele organisaties.(GFC)