Minister Dogojo gaat in op kwestie Consude Games

🕔 08.dec 2017

Minister Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken is donderdag in DNA ingegaan op de kwestie Consude Games die in Bolivia worden gehouden. Enkele parlementariërs hadden moeite met de omvang en samenstelling van de delegatie. Het stoort de bewindsvrouwe, omdat er geen navraag is gedaan zodat de juiste informatie verkregen kon worden.

De indeling van de delegatie is hetzelfde als dat het geval van de afgelopen 5 jaren was. De groep bestaat uit sporters, coaches, medisch en logistiek team, verslaggevers en een coördinatieteam vanuit de Stichting Schoolsport Federatie.

De delegatie bestaat niet uit 110 maar uit 98 professionele landgenoten, zegt de minister. Ze zegt dat er onnodig onrust wordt gezaaid door de oppositie in haar ijver de weg naar een volgende verkiezing te plaveien. Suriname heeft intussen twee gouden medailles behaald in Bolivia.

Tijdens de vergadering heeft minister Dogojo de lijst met namen van personen die zijn afgereisd naar de Consude Games en de taakverdeling, aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons overhandigd. Wanneer de regering aan de beurt is om te antwoorden, zal het totale kostenplaatje met DNA gedeeld worden.

Minister Dogojo liet ook weten dat de keuze voor een chartervlucht op basis van verstandig beraad is geschied gelet op de huidige economische situatie. De deskundigen binnen de Stichting Schoolsport Federatie hebben een cruciaal niveau verschil tussen Suriname en de overige landen in Zuid Amerika geconstateerd bij de dames basketbal- en volleybalselectie basketbalselectie. Om deze reden zijn deze selecties niet afgereisd.

De Consude Games oftewel de Zuid- Amerikaanse Schoolsport Spelen is bedoeld om de sportontwikkeling in de leeftijdsgroep 12-14 jaar te bevorderen. Suriname neemt deel aan zes takken van sport met name schaken, atletiek, basketbal, zaalvoetbal, zwemmen en volleybal.(GFC)