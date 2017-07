Minister Beighle vertegenwoordigt president op 38ste Caricom Staatshoofdenvergadering

🕔 08.jul 2017

Suriname heeft deelgenomen aan de 38ste vergadering van de regeringsleiders van de Carribbean Community (Caricom), van 4-6 juli in Grenada.

Namens de president heeft de minister van Buitenlandse Zaken(Buza), Yldiz Pollack-Beighle, Suriname vertegenwoordigd.

Deze vergadering stond in het licht van de huidige geopolitieke en regionale vraagstukken, waaronder de status van de Caricom Single Market and Economy (CSME), Regionale Veiligheid, toekomstige handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk(UK) post-BREXIT, regionaal toerisme, niet-overdraagbare aandoeningen, Herstelbetalingen, mogelijkheden voor ontwikkelingsfinanciering en Luchttransport.

8-decemberproces

De Buza-minister heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om informatie te verschaffen over de recente ontwikkelingen inzake het 8- decemberproces. De regeringsleiders hebben hiervan notitie genomen en benadrukt dat het gaat om een interne aangelegenheid.

Kwestie export doksenvlees

Ook stelde Suriname aan de orde de kwestie van de export van doksenvlees naar Trinidad en Tobago. De nodige technische afstemming tussen partijen zal nu moeten plaatsvinden ter verdere bespreking en mogelijke finaliseren van deze kwestie.

Betrokkenheid jongeren

De Surinaamse delegatie nam voorts de gelegenheid te baat om in het verlengde van haar portfolio binnen de Caricom aan de agenda van de vergadering toe te voegen een nieuw agendapunt: “Youth Engagement and the Recognition of Sport as an instrument for Development”.

Dit vanwege de recente successen van enkele Surinaamse jongeren op het gebied van sport, maar ook de noodzaak om jongeren structureel te betrekken bij de werkzaamheden van de Caricom- organen en in het bijzonder bij de Staatshoofden Vergadering. Er werd gepleit voor de plaatsing van een onderwerp over jeugdontwikkeling op de agenda van de eerst volgende Staatshoofdenvergadering in het eerste kwartaal van 2018.

Het voorstel genoot bijval van Barbados, St. Lucia, Guyana, Grenada, alsook van de vice- chancelor van de Universiteit van de West Indies en de Directeur – Generaal van de Organisatie van Eastern Caribbean States.

Regionale integratie

De oproep van Suriname werd gezien als opportuun en noodzakelijk voor de voortzetting van de gedachte van regionale integratie, ook werd het belang van de benutting van de mogelijkheden van industrieën gekoppeld aan Sport en cultuur benadrukt en algemeen ondersteund.

Suriname ondersteunde verder het voorstel van Guyana inzake het ontwikkeling van een inclusieve regionale toerisme strategie, met de nadruk op het eco- toerisme.

In het verlengde hiervan is het de bedoeling dat dit onderwerp verder besproken zal worden in de Samenwerkende Raad Suriname- Guyana.(GFC)