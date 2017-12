Minister Algoe geeft uiteenzetting over Palmolieproject

Minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) een uiteenzetting over het Patamacca Palmolieproject. In 2003 begonnen de onderhandelingen voor de opzet van dit project en in 2004 werd het plan goedgekeurd. Vanaf die tijd is er getracht om een aanvang te maken met de realisatie. Het officiële startsein werd uiteindelijk in 2016 gegeven door president Bouterse.

Na zijn aantreden als minister van LVV maakten de bewindsman en zijn team er werk van om het reeds bestaande uitvoeringsdocument te analyseren en aan te passen. De nodige landbouwgrond voor dit project is 40.000 hectare.

Na analyse is besloten om de 40.000 hectare landbouwgrond, die nodig is voor dit project, in fasen te ontbossen.

In de eerste fase zal eerst 2000 hectare beplant worden. Sinds de launch op 15 december 2016 is er 200.000 aan plantmateriaal aangemaakt. Deze zijn gereed om overgeplant te worden.

Vanaf december 2019 wordt er geoogst, waarna de olie meteen in de raffinaderij uitgeperst kan worden. De eerste oogst zal zorg dragen voor zestig procent minder import van olie. Deze wordt vervangen door onze eigen productie

Het is gedurende het groeiproces belangrijk te letten op een gezonde groei, eventuele ziektes, plagen, bemesting en de ontwikkeling van de plant.

Vanuit Maleisië zullen er nieuwe variëteiten palmolie plantjes worden binnengehaald. Dit zal ons land meer inzicht verschaffen in de manier waarop deze variëteit overleeft in ons land. Daarnaast is uitgeperste palmplant (uitgeperste koek) zijn zeer geschikt voor de productie van melk bij vee.

Door deze te mengen in het voer van de veestapel krijgt het vee meer energie binnen en minder eiwit. De palmolie verhoogt het vetgehalte in de melk met als gevolg dat niet alleen de kwaliteit verbeterd wordt, maar zo kan er ook een betere prijs aan verbonden worden. De kettingreactie die ontstaat is de verminderde import van poedermelk en voercomponenten.

Deze industrie zal deskundigen uit het buitenland aantrekken, maar zal ook zorgen voor meer werkgelegenheid voor Surinamers. De staat maakt aanspraak op een aandeel van tien procent in de China Zhong Heng Tai Company met wie er een samenwerking is.

Daarnaast zullen ook ontginningswerkzaamheden door Surinaamse bedrijven worden uitgevoerd. Dit betekent dat lokale ondernemers ook aan dit project zullen verdienen. Bovendien haalt ons land uit de winsten gehaald uit export in de vorm van belastingafdrachten meer geld binnen.(GFC)