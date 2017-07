Minder vlees en meer groen op de barbecue

🕔 03.jul 2017

Er bestaat een sterke relatie tussen het eten van veel rood of bewerkt vlees en dikke-darmkanker. Het is dus zaak om lekkere alternatieven op de barbecue te leggen, schrijft dokterdokter.nl.

Het is weer een heerlijke tijd om goed gebruik te maken van de barbecue. De standaard vleespakketten vliegen als warme broodjes over de toonbank. Zodoende ligt er op de gemiddelde barbecue braadworst, hamburger, speklappen, steak en een kippenpoot. Het is raadzaam eens goed na te denken over wat we op de barbecue leggen.

Dikke-darmkanker

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF) toont namelijk aan dat het eten van veel rood of bewerkt vlees samenhangt met de ontwikkeling van dikke-darmkanker. De term bewerkt vlees verwijst naar vleesproducten die zijn gerookt, gezouten of anderszins zijn geconserveerd, bijvoorbeeld door de toevoeging van conserveringsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn: ham, salami, knakworst en veel andere vleeswaren. Wetenschappers zijn nog volop bezig met het onderzoeken van de precieze relatie.

Consumptie bewerkt vlees afgeraden

Wel is duidelijk bewezen dat rood vlees stoffen bevat die in verband worden gebracht met darmkanker. Heem is de stof die vlees zijn rode kleur geeft. Deze ijzerrijke stof kan de wand van de dikke darm beschadigen. Ook stimuleert het de productie van N-nitrosebestanddelen, die DNA in de lichaamscellen kunnen beschadigen en zo het risico op kanker kunnen verhogen. Onder rood vlees valt rund-, varkens-, en lamsvlees.

Gevogelte zoals kip en kalkoen valt niet onder de noemer rood vlees. De consumptie van bewerkt vlees wordt helemaal afgeraden. Onderzoek van het WCRF toont aan dat de kans op kanker groter is bij het eten van bewerkt vlees dan bij het eten van rood vlees. Het onderzoekspanel heeft geen veilige hoeveelheid bewerkt vlees gevonden waarbij het risico op kanker niet wordt verhoogd.

Alternatieven op de barbecue

De barbecue opbergen hoeft natuurlijk niet. Er bestaan genoeg lekkere en gezonde alternatieven voor bewerkt vlees, bijvoorbeeld groentespiesjes. Groentespiesjes kun je zelf eenvoudig maken met je favoriete groente.

Eigenlijk zijn alle soorten groente wel geschikt om op de barbecue te leggen. Door voor verschillende kleuren te kiezen, krijg je een breed scala aan vitaminen en mineralen binnen. Maak bijvoorbeeld een groentespies met champignons, courgette, gele paprika, ui en cherrytomaatjes.

Een echte klassieker op de barbecue zijn gegrilde maiskolven. Ook lekker op de barbecue is fruit. Vooral stevige soorten, zoals appel of ananas, zijn geschikt voor op de barbecue. Gril deze op het eind. Zo heb je een verrassend fris toetje.

Vispakketje

Rood vlees hoef je niet geheel te vermijden. Neem gewoon kleinere porties. Het WCRF raadt aan maximaal 500 gram rood vlees per week te consumeren. Er zijn wel trucjes om de porties kleiner te maken. Wissel vleesspiesjes af met stukjes groente zoals paprika, champignon of ui. Als je per se een stuk vlees op de barbecue wilt, kies dan voor mager rood vlees of gevogelte. Lekker in plaats van vlees is vis. Probeer eens gemarineerde garnalenspiesjes of zalmfilet in aluminiumfolie.(dokterdokter.nl)