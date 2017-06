Mijnheer de burgemeester slaat mevrouw de ex-minister KO

De burgemeester van een klein dorpje in Normandië is in hechtenis genomen omdat hij een vrouwelijke ex-minister knock-out had geslagen.

Nathalie Kosciusko-Morizet, een Franse parlementaire kandidaat en voormalig minister van Milieu, zou zijn neergeslagen door Vincent Debraize, burgemeester van Champignolles.

Kosciusko-Morizet deelde donderdag flyers uit op een markt toen Debraize in bijzijn van tientallen getuigen tegen haar begon te schelden.

Hij sloeg haar de flyers uit handen en sloeg haar tegen de grond. Kosciusko-Morizet verloor het bewustzijn en werd in een ziekenhuis opgenomen met een lichte hersenschudding.

Het motief van Debraize is niet duidelijk, maar volgens dagblad Le Parisien is hij een medestander van Henri Guaino, die in de recente presidentsverkiezingen kandidaat was.

Bij de parlementsverkiezingen verloor Guaino het van Nathalie Kosciusko-Morizet, die hem tijdens een debat uitmaakte voor “de nuttige idioot van Gilles Le Gendre” (een andere kandidaat).