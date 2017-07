Microsoft bevestigt duizenden ontslagen bij reorganisatie

🕔 06.jul 2017

Microsoft heeft bevestigd dat het duizenden werknemers gaat ontslaan. Het bedrijf wil zich meer gaan richten op de verkoop van software via de cloud in plaats van software via desktops en servers. Dat schrijft NU.nl.

Dat meldt The Verge. De reorganisatie werd maandag al bekendgemaakt, maar toen sprak Microsoft nog niet over ontslagen. Nu is dit wel bevestigd, al noemt het bedrijf vooralsnog geen specifieke aantallen.

Het overgrote deel van de ontslagen valt waarschijnlijk binnen de verkoopafdeling. Naar verwachting wordt ongeveer tien procent van de werknemers binnen die afdeling ontslagen. Dat kan betekenen dat er vijfduizend ontslagen vallen.

75 procent van de banen die gaan verdwijnen bevinden zich buiten de Verenigde Staten, stelt CNBC.(NU.nl)