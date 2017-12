Mensen met een beperking: aan medelijden en zielig doen geen boodschap

🕔 04.dec 2017

In Suriname zijn er diverse organisaties die de belangen van mensen met een beperking behartigen en opkomen voor de rechten van deze groep. Op 3 december is de Internationale Dag van de Mens met een Beperking. Deze dag is door de Verenigde Naties bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking internationaal, regionaal en lokaal op de agenda te houden.

Rosita Etnel, adviseur en tolk van de Stichting Surinaamse Doven Belangen (SUDOBE), is ervan overtuigd dat ook mensen met een beperking met begrip en ondersteuning normaal kunnen functioneren. “Als je ze laat zien hoe het moet en ze hebben het begrepen dan pakken ze het aan”. Jongeren met een beperking hebben de behoefte om naar school te gaan, om met anderen te spelen en te communiceren. Aan medelijden en zielig doen hebben ze geen boodschap. Ze willen met alles meedoen en participeren.

Ook zij kunnen bij de bank werken of een topatleet zijn. Biondi Misasi is bijvoorbeeld visueel beperkt, maar doet al vanaf zijn veertiende jaar aan atletiek. Hij heeft Suriname meerdere keren internationaal vertegenwoordigd en is twee keer met een bronzen medaille teruggekeerd.

Henk Kimpoel, zelf doof geboren en voorzitter van SUDOBE, houdt zich niet alleen bezig met educatie en ontplooiing van mensen met een gehoorbeperking, maar werkt daarnaast al 38 jaren bij de bank. De mens met een beperking kan een heleboel doen, maar ze hebben die ondersteuning aandacht, liefde en bovenal de kans nodig zich te kunnen bewijzen.

Ardimin Mertokasiman assistent – manager bij de stichting Wi Oso werkt daar samen met jongeren met een fysieke beperking naar een zelfstandig leven. “Zij worden vaak onderschat, zegt hij.

Het is goed dat er een dag is waarop er speciale aandacht wordt besteed aan de mens met een beperking, maar die aandacht hebben ze iedere dag nodig. “Mensen met een beperking, blijf niet thuis, maak contact met anderen, je kunt zoveel doen, blijf niet eenzaam”, bemoedigt Etnel.(GFC)