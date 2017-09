‘Mensen met afwijkend magnesiumgehalte hebben vaker dementie’

🕔 21.sep 2017

55-plussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed worden vaker dement dan ouderen met gemiddelde waarden, blijkt uit een bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC. Dat schrijft NU.nl.

Volgens de wetenschappers is het risico op dementie bij een afwijkende spiegel 30 procent hoger. De mogelijke nieuwe risicofactor kan een nieuw aanknopingspunt zijn voor het behandelen of voorkomen van dementie.

De onderzoekers wijzen erop dat magnesiumspiegels makkelijk te beïnvloeden zijn met voeding of supplementen. “Magnesium speelt een belangrijke rol bij de werking van spieren en zenuwen en zit in voeding zoals spinazie, amandelen, cashewnoten, soja en zwarte bonen, granen, yoghurt en avocado’s.”

Aanknopingspunt

“Het kan een nieuw aanknopingspunt zijn voor het behandelen of voorkomen van dementie”, zegt arts-onderzoeker Brenda Kieboom van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC.

“Bijzonder is dat we verschil zien in risico bij gezonde mensen met redelijk normale waarden. We denken dat het risico nog groter dan 30 procent kan zijn bij mensen met een magnesiumtekort of -overschot in het bloed.”

Vervolgonderzoek

De relatie tussen het magnesiumgehalte en dementie is nog niet eerder aangetoond. Het Erasmus MC geeft wel aan dat er vervolgonderzoek nodig is. Het onderzoek is uitgevoerd onder 9.500 mensen. In totaal kregen 823 mensen dementie. Van de mensen met een lager of hoger magnesiumgehalte dan gemiddeld kreeg een op de tien dementie na acht jaar. Bij de mensen met een gemiddeld gehalte was dit een op de veertien.

De uitkomsten ervan zijn donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.(NU.nl)