“Mens kan binnenkort 140 jaar oud worden”

🕔 03.dec 2017

Een Israëlische wetenschapper gelooft dat in de toekomst meer en meer mensen ouder dan 100 zullen worden. “Het is mogelijk dat mensen de grens van 120 zullen overschrijden en zelfs 140 jaar oud zullen worden”, zegt Chaim Cohen die aan de universiteit van Bar Ilan onderzoek doet naar de moleculaire biologie van veroudering.

De oudste mens tot nu toe was de Franse Jeanne Calment, die 122 werd en in 1997 overleed. Sindsdien heeft geen enkel mens nog zo’n hoge leeftijd bereikt.

Onderzoekers onder leiding van Jan Vijg van het Albert Einstein College of Medicine in New York concludeerden vorig jaar in een studie dat de levensduur van mensen een natuurlijke bovengrens heeft. De kans dat een mens ooit ouder dan 125 jaar wordt, is extreem laag, schreven ze in het tijdschrift Nature.

Cohen ziet dat anders. “Als men het verouderingsproces zelf manipuleert, kan ook de maximale levensverwachting stijgen”, meent hij. Zijn onderzoek baseert zich op de studie van gegevens over menselijke sterfte van 1900 tot 2010, evenals experimenten met soorten zoals muizen, ratten en vliegen. Met veranderingen in voeding, genetische manipulatie en medicijnen is het mogelijk om de maximale levensduur met maximaal 30 procent te verlengen.

“De bevindingen leveren sterk bewijs dat vergelijkbare interventies bij mensen de gemiddelde en maximale levensverwachting significant zouden kunnen verhogen”, aldus de studie. “Als we het verouderingsproces direct aanpakken, zullen we de limiet van 120 overschrijden”, aldus nog Cohen.(HLN.be)

Foto: (AP) De Française Jeanne Calment stierf in 1997 na een leven dat 122 jaar en vijf maanden had geduurd.