Meisje (8) publiceert paper over insecten in wetenschappelijk tijdschrift

🕔 19.sep 2017

Een Canadees 8-jarig meisje publiceerde haar eerste paper over haar liefde voor insecten in het wetenschappelijk tijdschrift Annals of the Entomological Society of America, en het begon allemaal omdat ze geplaagd werd op school, schrijft HLN.be.

Nobelprijs

Vorig jaar kreeg de Entomological Society of Canada, een wetenschappelijke vereniging die zich bezighoudt met de studie van insecten, een mail van mama Nicole Spencer. Nicole legde uit dat haar dochter Sophie van insecten hield, maar dat ze daardoor werd geplaagd door haar klasgenoten.

De moeder vroeg de vereniging of het mogelijk zou zijn om haar dochter in contact te brengen met een entomoloog (een wetenschapper die insecten bestudeert) zodat ze haar passie niet zou verliezen. Een telefoontje van 5 minuten zou voldoende zijn. Sophie kreeg echter veel meer dan alleen een telefoontje.

De vereniging tweette de mail met de hashtag #BugsR4Girls en kreeg een overweldigende reactie van entomologen die haar wilden contacteren, een laboratoriumbezoek aanboden of zelfgeschreven boeken stuurden.

Eén van de wetenschapsters, Morgan Jackson, zag wat de tweet teweegbracht en nodigde Sophie uit om mee te schrijven aan een paper over het belang van sociale media om wetenschap toegankelijker te maken voor het grote publiek.

Sophie is er nu zeker van dat ze later ook insecten wil bestuderen. “Het voelde zo goed dat zoveel mensen me steunden, en het was cool om andere meisjes en volwassenen te zien die insecten bestuderen”, schrijft de jonge wetenschapster. “Dat toonde me dat ik dat ook kan en als ik groot ben wil ik echt, echt, echt insecten bestuderen, vooral sprinkhanen.”

Sophie wordt nu niet meer geplaagd op school, de andere kinderen vragen zelfs om haar microscoop te gebruiken om insecten te bestuderen.(HLN.be)