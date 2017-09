Meer dan 200 personen dit jaar naar China voor trainingen

🕔 30.sep 2017

Voor 2017 hebben meer dan 200 mensen reeds deelgenomen aan het programma voor diverse trainingen. De belangstelling in dit programma neemt toe. “Dat is goed, want wij zijn een klein land en stellen de mens centraal voor onze ontwikkeling. Educatie en Training is een heel belangrijk instrument om ons land te ontwikkelen.” juicht minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken(Buza) de groeiende interesse op.

Om de ontwikkeling van ons land ter hand te kunnen nemen is het van eminent belang dat de nodige kennis en vaardigheden aanwezig zijn in de verschillende sectoren. Met het oog hierop neemt Suriname ook deel aan het trainingsprogramma van China, zegt Pollack-Beighle, in gesprek met het NII.

Het aanbod van dit programma is zeer divers waardoor een breed scala aan mensen kunnen participeren. Voor deelname worden de geldende criteria van het ministerie aangevuld met de voorwaarden van China, die te maken hebben met het niveau en de leeftijd.

Om de coördinatie en communicatie rond trainingen, beurzen en opleidingen goed te stroomlijnen is er nu op Buitenlandse Zaken ook een bureau, dat zich specifiek hiermee bezighoudt.

De bewindsvrouw hoopt dat Suriname alle 400 trainingsplekken van dit jaar volledig kan invullen en gelooft erin dat dit een gedegen capaciteitsversterking in verschillende sectoren van ons land zal zijn.(GFC)