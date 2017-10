Meer bewegen: zo hou je het wél vol

🕔 03.okt 2017

Bewegen is belangrijk. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad zouden volwassenen per week minstens twee en een half uur (150 minuten) matig intensief moeten bewegen. Dit verlaagt namelijk het risico op chronische ziekten als hart- en vaatziekten en diabetes.

Maar, in één keer drastisch je beweeg- (en eet-) patroon veranderen is lastig. Hoewel je in het begin vaak nog gemotiveerd bent, is het verleidelijk om na een week de handdoek weer in de ring te gooien en terug te vallen in oude (luie) gewoontes. Wij geven je daarom zes tips waarmee het je dit keer wél lukt om meer te bewegen. Pak dit stap voor stap aan, voor resultaat op de lange termijn.

1. Wees niet te streng voor jezelf

Als je gezonder wilt leven, wil je vaak in één keer zo snel mogelijk resultaat zien. Je gaat op een dieet van groentes en Hüttenkäse, wilt drie keer per week sporten en je gunt jezelf geen enkele snack meer. Doe rustig aan! Het is belangrijk om je nieuwe beweeg- (en eet-)patroon rustig op te bouwen.

Een (vast) schema kan je hierbij helpen. Onthoud ook dat af en toe een work-out overslaan en iets lekkers eten echt geen wereldramp is. Pak het daarna gewoon weer op. Geen zin om je in de sportschool in het zweet te werken? Een lekkere wandeling is ook hartstikke gezond!

2. Ga eerst meer bewegen, dan diëten

Het is een grote stap om tegelijkertijd te beginnen met diëten én meer bewegen. Als je toch moet kiezen, begin dan eerst met bewegen. Het heeft niet zoveel zin om alleen maar de helft van je calorieën te schrappen. Dat maakt je metabolisme langzamer en je bent doorgaans alleen maar gefixeerd op wat je wel en niet mag eten. Door beweging verbrand je calorieën en door de opbouw van spieren stimuleer je een versnelde stofwisseling voor de lange termijn. Van bewegen krijg je ook een mentale oppepper, waardoor je gemotiveerd raakt om gezonder te eten.

3. Let niet alleen op de weegschaal

Je bent nog niet eens 24 uur met je nieuwe leefpatroon bezig en je kunt niet wachten om het resultaat te zien. Probeer toch de eerste vier tot zes weken bij de weegschaal vandaan te blijven. De weegschaal zal je de eerste weken een vertekend beeld geven omdat je in het begin vooral vocht verliest. Ook werkt het ontmoedigend als de kilo’s er niet zo snel afvliegen als je zou willen. Meer bewegen kan er juist ook voor zorgen dat je meer spieren opbouwt. Als je toch wilt weten of je op de goede weg bent qua afvallen, let dan op hoe je kleren zitten. Een broek die niet meer strak om je billen of buik zit, is ook een goede indicatie.

4. Geniet van je work-out

Denk je dat sporten en genieten niet samengaan? Zoek dan een sport-buddy, luister naar je favoriete muziek tijdens het joggen of wandel in een mooie omgeving. Vind een sport waarbij je niet alleen maar bezig bent met bewegen zelf, maar met het plezier of de ontspanning die je eraan beleeft. Zo is meer bewegen geen verplichting, maar wordt het iets leuks. Wist je trouwens dat voldoende beweging ook het risico op depressieve symptomen verlaagt?

5. Wees creatief

Niet veel tijd om te bewegen door bijvoorbeeld een drukke baan? Probeer dan creatief te zijn met de mogelijkheden die je hebt. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Van het bouwen van een bureau op je loopband tot het aanschaffen van een draadloze telefoon-headset voor op je mountainbike. En, je kent hem vast al: neem de trap in plaats van de lift! Probeer veel zitten in elk geval te voorkomen: wandel een stukje tijdens de lunchpauze en loop desnoods een keer extra naar de koffieautomaat. Je kunt bijvoorbeeld ook met jezelf afspreken dat je niet meer zittend belt, maar tijdens het bellen ook een stukje wandelt. Zo kun je beweging en werk prima combineren.

6. Denk aan het gevoel na je work-out

Je hebt niet altijd zin in je work-out, en dat is prima. Probeer jezelf op dat soort momenten toch te motiveren door te denken aan de (mentale) boost die je na de inspanning ervaart. Je stemming verbetert, je voelt je fitter en je slaapt beter van een goede work-out.(dokterdokter.nl)