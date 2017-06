Medicijn dat je doet bruinen zonder zon is veelbelovend middel tegen kanker

🕔 15.jun 2017

Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld dat zonlicht nabootst om de huid te doen kleuren. Het goede nieuws is dat er zo geen schadelijke UV-straling aan te pas komt. De onderzoekers hopen dat hun middel veel gevallen van huidkanker kan helpen voorkomen, meldt de BBC.

UV-licht doet de huid bruinen door schade aan te richten. Dat veroorzaakt een aaneenschakeling van chemische reacties in de huid, die uiteindelijk leiden tot de aanmaak van melanine.

Het nieuwe middel, dat ontwikkeld werd in het Massachusetts General Hospital, zet hetzelfde proces in gang. Door het middel op de huid uit te smeren wordt de eerste stap – schade van de zon – overbodig. Bij tests op muizen bleek dat op die manier melanine werd aangemaakt zonder blootstelling aan de zon.

Zonnebank

De wens om een kleurtje te krijgen in de zomer leidde al tot verschillende – niet altijd even veilige – middeltjes. Een zonnebank stelt de huid bloot aan schadelijk UV-licht, en zelfbruiners kleuren de huid zonder het beschermende effect van melanine. Daarnaast zijn er pillen die de melanine-aanmaak zogezegd stimuleren, maar die nog altijd UV-licht nodig hebben.

Het Amerikaanse team kiest voor een andere benadering om dat kleurtje te krijgen, maar is er naar eigen zeggen niet op uit om een nieuw cosmetisch middel te maken. “Het echte doel is met een nieuwe strategie te komen om de huid te beschermen tegen UV-straling en kanker”, zegt onderzoeker David Fisher. “Donker pigment is gelinkt met een kleiner risico op alle vormen van huidkanker. Dit zou een gigantische doorbraak zijn.”

Roodharigen

In de studie, die verschenen is in het vakblad Cell Reports, is te lezen dat de melanine die met behulp van het middel aangemaakt wordt schadelijke UV-stralen daadwerkelijk kan blokkeren. Maar de wetenschappers willen uiteindelijk nog verder gaan, en hun medicijn combineren met zonnemelk voor een maximale bescherming tegen de zon.

Maar zover is het nog niet. Alvorens het middel uiteindelijk op de markt komt, moet de veiligheid nog uitvoerig getest worden.

Tot slot nog dit: ook voor roodharigen zou het nieuwe medicijn goed nieuws inhouden. De genetische mutatie die rood haar en een bleke huid veroorzaakt, verstoort het proces waarbij UV-licht tot de aanmaak van melanine leidt. Maar met het Amerikaanse medicijn kunnen ook deze mensen een bruin kleurtje krijgen.(HLN.be)