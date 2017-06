Trouble in Paradise: Amerikaanse christenen van de Southern Baptist Convention rolden vechtend over straat omdat

Een houtenwoning aan de Kinderhuisweg in het ressort Livorno is op maandag 12 juni in

They've managed to put some of it out now. #GrenFellTower #GrenfellTowerFire #london #fire #kensington pic.twitter.com/ePLJgTPVJ8 —